Karaté [Championnats d’Europe Jeunes] : Franck Ngoan veut sa revanche

Vice-champion d’Europe l’an passé à Aalborg (Danemark), Franck Ngoan (kata) s’inscrit comme l’une des plus belles chances de titre côté français.

Et si l’heure de Franck Ngoan avait sonné ? Battu en finale l’an passé au Danemark par l’Azéri Roman Heydarov pour quelques centièmes, le sociétaire du SKB Epinay-sous-Sénart veut prendre sa revanche ce week-end à Budapest (Hongrie). L’espoir essonnien sera le grand favori car son bourreau de l’an passé est désormais en catégorie séniors. « C’est une belle chance de titre mais on ne lui dit pas qu’il est favori pour éviter qu’il se rajoute de la pression inutile », confie Yves Bardreau, le président du SKB Epinay-sous-Sénart, club essonnien le plus représenté avec six karatékas.

Kilian Cizo (-75 kg, KC Athis-Mons) sera également une chance de titre en kumité espoir. Avec cinq médailles de bronze lors des derniers championnats du monde au Chili, les Essonniens ont l’ambition de faire aussi bien voire mieux.

Jérémy Andrieux

Les Essonniens engagés

Kumité : Caroline Ngoan (junior, équipe, SKB Epinay-sous-Sénart), Romane Leitao (junior, individuelle et équipe, SKB), Hugo Poisson (junior, équipe, SKB), Helvetia Taily (espoir, individuelle, SKB), Franck Ngoan (espoir, individuel, SKB).

Kata : Lenny Deric (cadet, -63 kg, individuel, SKB), Ryan Gari (junior, -61 kg, individuel, KC Athis-Mons), Alexandre Martins-Nunes (-68 kg, junior, Saint-Michel Sports), Kilian Cizo (-75 kg, espoir, individuel, KC Athis-Mons), Natanaelle Flamand (-68 kg, espoir, individuel, AS Evry).