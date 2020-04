Les conseils en confinement de… Alexandra Recchia, karatéka de l’AS Evry

Confinés à domicile, citoyens et sportifs ont interdiction de sortir de chez eux afin de lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Ce samedi, la karatéka de l’AS Evry, Alexandra Recchia, championne du monde en 2012 et 2016 vous donne quelques conseils pour faire passer le temps un peu plus vite.

Comme beaucoup de sportifs de haut niveau, Alexandra Recchia continue de s’entraîner tous les jours à domicile mais a su s’adapter aux contraintes du confinement. « J’habite dans un appartement à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) mais j’ai la chance d’être en rez-de-jardin avec une terrasse sur laquelle je peux mettre des tatamis. Mon préparateur physique m’a fourni du matériel. Je peux aussi courir dans ma résidence », raconte la double championne du monde des moins de 50 kg, qui s’entraîne du lundi au samedi avec parfois deux séances par jour : « Avant le confinement, j’étais en mode « light ». Je m’impose donc de grosses séances pour être prête à ré-attaquer une fois que ce sera fini même s’il n’y aura pas d’échéances internationales avant le mois de septembre ». Les championnats d’Europe ont en effet été annulés et le Tournoi qualificatif olympique reporté. Il ne reste que les mondiaux en novembre, à Dubaï, s’ils sont maintenus.

Un livre

« Entre la reprise en main de mes réseaux sociaux, mes séances d’entraînement, ma préparation mentale, les journées passent vite et je ne trouve pas toujours le temps de lire mais j’ai commencé Papillon. C’est un livre tiré d’une histoire vraie. C’est même une autobiographie. Celle d’Henri Charrière. Un homme accusé injustement d’un meurtre condamné au bagne de Cayenne (Guyane) dont il s’évadera à deux reprises. »

Une musique

« Je suis très musique. J’en écoute tous les jours. Ça peut aller des tubes de Disney — je suis « accro » aux dessins animés de Disney notamment Vaïana et la chanson Je suis Vaïana — à des titres RnB durant mes séances d’entraînement. Je conseille la play-list crossfit 2020 sur Spotify. »

Une série

« Je regarde actuellement la dernière saison de Supernatural tous les vendredi. Je regarde depuis quinze ans. J’ai commencé quand j’habitais encore chez mes parents. C’est une série fantastique mais en même temps ultra-réaliste dans laquelle on évoque des mythes très anciens. L’histoire : deux frères parcourent les Etats-Unis pour chasser les forces du Mal. Ils espèrent par la même occasion mettre la main sur le démon responsable de la mort de leur mère, vingt ans plus tôt. »

Un film

« Léon avec Jean Réno et Nathalie Portman. »

Une émission

« Je ne regarde jamais la télévision, juste un petit quart d’heure pour les informations. Sinon, j’aime bien Le meilleure pâtissier (sur M6) quand je tombe dessus. »

Un objet

« Mon téléphone portable. J’avais fait une grosse pause avec les réseaux sociaux durant un mois et demi pour me concentrer sur ma préparation mais, avec le confinement, j’essaie d’échanger avec ma communauté. Je fais des live trois fois par semaine : une séance de karaté, deux séances de préparation physique. »

Une tenue

« Tenue de sport ou pyjama. Si je ne mets pas de réveil, je n’arrive pas à me lever. Je dors beaucoup. Je commence donc mes séances d’entraînement pas avant 11h. »

Une boisson

« J’adore le Muscat pétillant de Corse et le vin blanc moelleux (Tariquet, Monbazillac, Jurançon…). J’aime bien aussi le Martini blanc. Mais l’alcool, ça reste très occasionnel, juste lors d’un dîner entre amis et pas plus de deux verres car au-delà je suis « pompette » (rires). Et jamais à moins de dix jours d’une compétition. »

Un plat

« Je n’aime pas trop cuisiner. C’est plus mon copain qui s’en occupe. Mais ma spécialité, ce sont les pâtes à la carbonara : crême, lardons cuits, jaune d’œuf et ma touche personnelle des oignons. »

Un moment de sport à ne pas manquer

« Je ne suis pas trop le sport à la télé sauf les grands événements comme la finale de la Coupe du monde de football 2018. J’étais chez moi avec des amis. Un super souvenir. Mais la revoir… je ne crois pas, on connaît déjà le score (sourire). »

Propos recueillis par Jérémy Andrieux