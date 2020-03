Les conseils en confinement de… Charlotte Fernandès, défenseuse du FC Fleury 91

Confinés à domicile, citoyens et sportifs ont interdiction de sortir de chez eux afin de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19). Ce samedi, Charlotte Fernandès, latérale droite du Football Club Fleury 91 (D1 Arkema) vous donne quelques conseils pour faire passer le temps un peu plus vite.

Un livre

« Nos étoiles contraires de John Green. C’est un roman pour adolescents qui parle très bien de la mort. Ce n’est peut-être pas la lecture idéale en ce moment mais c’est une belle histoire d’amour entre une jeune fille atteinte d’un cancer et d’un garçon qu’elle a rencontrée via un groupe de soutien pour les malades du cancer. »

Une musique

« J’écoute beaucoup en ce moment le dernier album de Dadju (ndlr : le frère du chanteur Gims) mais également de la musique portugaise et brésilienne, notamment pour rythmer mes séances de « cardio » et de cross-fit que le club nous envoie. »

Une série

« J’attends avec impatience la saison 4 de La Casa de Papel (sur Netflix) qui doit sortir en avril. Ça tombe bien, on sera encore en confinement. C’est trop bien tourné. Le Professeur (qui est le chef de la bande de voleurs) arrive toujours à se sortir de situations délicates. Je regarde aussi Elite, une autre série espagnole dont les personnages sont joués par les mêmes acteurs que La Casa de Papel. Ça se passe dans un lycée réputé sur fond de crime. »

Un film

« Hors Normes sans hésiter. Ce film reportage sur les autistes (avec Vincent Cassel et Reda Kateb), tiré d’une histoire vraie, m’a bouleversée. »

Une émission

« Toutes les émissions de Cyril Hanouna en général. En ce moment avec le confinement, il les anime de chez lui mais c’est toujours aussi drôle. Avec ce qui nous arrive, ça fait du bien de rire. »

Un objet

« Mon téléphone portable. Comme je ne peux pas sortir voir mes copines, on s’appelle en Facetime. On peut rester parfois deux heures à parler. »

Une tenue

« Short de foot et t-shirt. C’est pareil pour les enfants (ndlr : elle a deux garçons de 6 et 4 ans). Et comme il fait très chaud dans l’appartement la journée, on change de t-shirt le soir. »

Une boisson

« Je ne bois pas d’alcool mais j’adore l’eau gazeuse. »

Un repas

« Pour occuper les enfants, on fait souvent des gâteaux. J’essaie de cuisiner un peu. Récemment, j’ai fait des lasagnes. »

Un moment de sport à ne pas manquer

« Forcément, ce sera du foot. En ce moment, il y a pas mal de rétros sur des matchs de l’équipe de France. Mais j’ai entendu parler d’un documentaire sur RMC Sport consacré aux dribbleurs qui ont marqué le foot. Je veux le voir à tout prix. »

Propos recueillis par Aymeric Fourel