Les conseils en confinement de… Coralie Bertrand, trois-quarts du RC Chilly/Mazarin et internationale française

Confinés à domicile, citoyens et sportifs ont interdiction de sortir de chez eux pour lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19). Ce samedi, Coralie Bertrand, l’ailière internationale à VII et à XV du Rugby Club Chilly-Mazarin vous donne quelques conseils pour faire passer le temps un peu plus vite.

Un livre

« L’homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle. C’est l »histoire d’un homme qui a toujours eu tout ce qu’il voulait. Mais qui, malgré ça, n’était pas heureux. Et dans cette histoire, il apprend à être heureux sans être matérialiste. »

Une musique

« In your eyes de The Weeknd. Quand j’ai du mal à me réveiller le matin, j’écoute cette chanson. Elle me met de bonne humeur. »

Une série

« On va dire que Netflix me sauve pendant ce confinement (sourire). J’aime beaucoup Sex Education. C’est une série sur l’adolescence et les nombreux changements que l’on peut avoir pendant cette période. La deuxième saison est d’ailleurs très forte car elle dénonce le harcèlement sexuel. »

Un film

« Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki. C’est un peu un disney japonais. J’aime beaucoup cet univers et la mentalité japonaise. Elle apporte un message fort et réaliste. »

Une émission

« The Circle. C’est une télé-réalité américaine où des personnes sont enfermées dans des appartements. Elles doivent communiquer par les réseaux sociaux et gagner à tout prix en popularité. Pour cela, certains jouent la carte de l’honnêteté en restant eux-mêmes. D’autres s’inventent une vie. »

Un objet

« Mon téléphone et mon élastique de sport. J’en ai besoin pour faire mes séances physiques chaque jour. »

Une tenue

« Je suis confiné dans le Sud-Est près d’Avignon donc il fait beau. Je suis souvent en t-shirt et short. »

Une boisson

« Je peux me passer de beaucoup de choses mais pas de café. Je carbure à trois tasses par jour et encore, je me limite. »

Un repas

« Je profite de cette quarantaine pour faire une cure de fruits et de légumes. »

Un moment de sport à ne pas louper

« Je conseille la petite finale du Seven de Hamilton (Nouvelle-Zélande) où l’on a battu l’Australie lors de la petite finale (19-14) en janvier dernier. C’était un moment important pour nous car c’était la première médaille de la saison. Elle avait validé notre bonne première partie de saison. »

Propos recueillis par Jérémy Andrieux