Les conseils en confinement de… Francis Larivée, coach des Jets d’Evry/Viry

Confinés à domicile, citoyens et sportifs ont interdiction de sortir de chez eux afin de lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Ce mercredi, l’entraîneur des Jets d’Evry/Viry, Francis Larivée, vous donne quelques conseils pour faire passer le temps un peu plus vite.

Un livre

« Jonathan Livingston le goéland de Richard Bach. C’est un peu comme le petit prince en version québécoise. C’est un goéland qui rêve de partir à l’aventure. »

Une musique

« C’est la vie de Bobby Bazini. C’est un chanteur québécois. C’est un titre qui est d’actualité par rapport au confinement. C’est à dire, que l’on ne peut rien y faire. »

Une série

« Pendant la saison, je n’ai pas trop le temps de regarder des séries. Mais là, je prends le temps d’en regarder. Actuellement, je regarde Lance et compte. C’est une série franco-suisso-québécoise qui met en scène les hauts et les bas d’une équipe fictive de Ligue nationale de hockey (LNH), le National de Québec. Elle suit la vie des joueurs, entraîneurs et surtout Pierre Lambert, la recrue étoile de l’équipe. »

Un film

« J’aime beaucoup les films. On a acheté une nouvelle télévision et je voulais absolument revoir The revenant de Alejandro González Iñárritu. C’est un film qui a obtenu l’oscar du meilleur acteur avec Léonard Di Caprio. »

Une émission

« J’aime bien cuisiner donc je regarde pas mal d’émissions de cuisine. »

Un objet

« Mon ordinateur ! Pour préparer la saison prochaine avec le recrutement, le planning des entraînements… »

Une tenue

« Tee shirts, shorts et claquettes »

Une boisson

« Du vin ! Mais avec modération (rires). J’aime beaucoup les vins rouge tamisés qui reste en bouche. »

Un plat

« De la poutine ! C’est un plat québécois avec des frites et du fromage. Ma fille aime beaucoup, ça lui permet de se rapprocher un peu plus de ses origines. »

Un moment de sport à ne pas manquer

« Le match de la montée des Jets en D1 lors de la saison 2004/2005 contre Asnières. On avait gagné le match aller à Viry (4-2). On s’était ensuite incliné (3-4) à Asnières mais grâce a ce but en plus, on avait pu accéder à la D1. C’est un très bon souvenir car on avait une belle équipe avec de nombreux joueurs issus de la formation du club. »

Propos recueillis par Jérémy Andrieux