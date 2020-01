Linas/Montlhéry face à une montagne

L’ESA Linas/Montlhéry (R1) défie le Paris Saint-Germain (L1) ce soir (20h55 sur Eurosport 2) au stade Robert-Bobin de Bondoufle dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France.

David contre Goliath. Voilà à quoi se résume cette partie entre Linas/Montlhéry et le Paris Saint-Germain. Privés de plusieurs joueurs, le PSG reste grandissime favori face aux amateurs de Linas/Montlhéry. « On ne sait pas trop quelle équipe sera alignée contre nous mais même l’équipe bis sera très compétitive. On garde les pieds sur terre car on sait très bien que l’exploit sera très dur à aller chercher. Mais on veut bien figurer devant nos supporteurs en se faisant plaisir », confie Stéphane Cabrelli, le coach essonnien. « On redoute l’humiliation car on est des compétiteurs. On ne veut pas prendre un score trop important. On veut montrer que l’on est des bons joueurs de foot. On souhaite les embêter le plus possible et pourquoi pas sur une action, les mettre en danger », ambitionne le capitaine Johan Roca, qui jouera son troisième 32e de finale de Coupe de France après en avoir disputé deux avec l’ES Viry Chatillon (2008 et 2017).

Linas/Montlhéry a de l’espoir

Malgré les cinq divisions d’écart, les Essonniens veulent quand même croire à l’exploit devant les 15 000 spectateurs attendus ce soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle.

« Dans la vie, rien n’est impossible. Il faut y croire. Une fois sur le terrain, on ne sait pas ce qu’il peut se passer. On se donnera à fond », prévient Pascal Léno, l’attaquant de l’ESALM. Afin de se donner le maximum de chances de qualification, les Essonniens se sont confinés depuis samedi au Centre national du rugby à Marcoussis afin d’avoir une préparation optimale pour le « match de leur vie ».

Quelle équipe pour le PSG ?

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, samedi après-midi, Thomas Tuchel a annoncé les absences d’ores et déjà des trois défenseurs centraux, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe et le capitaine Thiago Silva, tous blessés.

Quant au onze qui débutera ce soir à Bondoufle, le coach parisien ne l’annoncera que ce matin. Les spectateurs du stade Robert-Bobin verront-ils Neymar ? « On n’a encore rien décidé. Il peut jouer », a indiqué le technicien allemand, qui a souri quand un journaliste lui a demandé si l’hygiène de vie du Brésilien durant ses vacances de Noël étaient adaptées à un joueur de haut niveau.

Toujours est-il que Thomas Tuchel n’a pas fait mystère d’un turnover pour affronter Linas/Montlhéry. Avec trois matchs à jouer en huit jours (ndlr : le PSG affrontera Saint-Etienne mercredi en Coupe de la Ligue avant d’aller à Monaco dimanche en championnat), l’entraîneur parisien devrait donc faire tourner son effectif pour donner du temps de jeu aux joueurs qui jouent peu comme l’attaquant Eric Choupo-Moting ou les jeunes Adil Aouchiche et Loïc Mbe Soh.

Paris favori mais prudent

Depuis leur retour à l’entraînement, jeudi 2 janvier, les Parisiens travaillent d’arrache-pied pour retrouver le rythme avant le retour à la compétition contre la formation essonnienne. « Nous sommes les favoris. Et il faudra jouer avec respect, respecter l’adversaire. Cela signifie qu’il faudra être à notre meilleur niveau sur le terrain. C’est un match de coupe, un match décisif… nous sommes là pour gagner. Mais il n’est pas simple de préparer un match comme ça car il n’y a pas beaucoup de vidéo de Linas (sourire). C’est pour cela qu’il faut rester concentrés sur nous-mêmes. »

Aymeric Fourel et Jérémy Andrieux