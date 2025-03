Minh Long : Le Viet Nam investit le sud Essonne

L’USM Vo Co Truyen de Marolles-en-Hurepoix a organisé le week-end dernier à Lardy la 20e édition de la Coupe nationale de Minh Long.

Les arts martiaux, à travers diverses formes et techniques, ont toujours été une partie intégrante de nombreuses cultures dans le monde. De l’art de se battre à celui de défendre ou d’attaquer, plusieurs disciplines ont fait leur trou comme le judo ou le taekwondo qui sont d’ailleurs des sports olympiques. D’autres sont plus en retrait, par exemple le Minh Long. Cet art martial vietnamien tire son origine des plus anciennes techniques d’arts martiaux du Vietnam. Son histoire est d’ailleurs liée au développement du bouddhisme dans ce pays asiatique. Il fut introduit dès le début de l’ère chrétienne (Xe siècle) par des navigateurs indiens. Au XIVe siècle, le changement dynastique et l’adoption du confucianisme comme doctrine officielle de l’État vietnamien entraînent la persécution des bouddhistes. Les écoles d’arts martiaux qui lui étaient liées furent considérées comme dangereuses et interdites par le gouvernement vietnamien. Les disciples se dispersèrent alors dans tout le pays, fuyant les persécutions. Cet épisode marqua le début d’une nouvelle pratique, clandestine celle-là. Cependant, bien que séparés, les anciens disciples s’organisèrent en sociétés secrètes et adoptèrent le nom générique de Hoang. Ces diverses écoles Hoang perpétuèrent l’enseignement martial jusqu’à nos jours. Le style Minh Long est directement issu des Hoang de la ville de Lang-Son dans le nord du Vietnam.



257 compétiteurs au rendez-vous

Si le Viet Vo Dao semble être l’art martial vietnamien le plus populaire, le Minh Long possède une trentaine de clubs dans l’Hexagone, dont deux en Essonne, à Saint-Germain-lès-Arpajon, le PSG Dragon Noir, et à Marolles-en-Hurepoix, l’USM Vo Co Truyen. Ce dernier a d’ailleurs organisé la 20e édition de la Coupe nationale Minh Long le week-end dernier au gymnase Cornuel de Lardy. Au total, 257 compétiteurs, issus de 26 clubs venus toute la France, se sont donné rendez-vous dans le sud de l’Essonne pour participer à ce grand rendez-vous ouvert à tous les pratiquants, débutants et confirmés. Samedi, 124 compétiteurs ont participé à la compétition technique (enchaînements à main nue, leçons d’armes). Dimanche, place aux combats qui ont réuni 177 compétiteurs. « Cette compétition est une vitrine pour notre art martial », souligne Eric Dufay, le président de l’USM Vo Co Truyen, qui a apprécié l’implication des dizaines de bénévoles lors de cet événement réussi.

Jérémy Andrieux