Roller Hockey [Coupe de France] : Le Défi XXL des Ulis

Les Blackwolves des Ulis (N3) affrontent les Diables de Réthel (Elite) ce dimanche en 8e de finale de la Coupe de France au gymnase Courdimanche (16h).

Huit titres de champion d’Europe, onze titres de champion de France élite et neuf coupes de France. Les Diables de Réthel (Elite) sont le Real Madrid du roller hockey. Ils seront aux Ulis ce dimanche (16h) pour affronter les Blackwolves (N3) en 8e de finale de la Coupe de France avec le costume d’archi-favoris.

« C’est le méga lot ! C’est l’équipe la plus titrée de France et d’Europe. Ils possèdent également pas mal de champions du monde tchèques dans leur effectif. Nous n’avons rien à perdre. On va tout faire pour tenter d’exister dans cette partie », confie Florian Chassin, le coach ulissien. Pour cette affiche de gala, le public sera au rendez-vous au gymnase Courdimanche des Ulis, qui devrait être plein à craquer. La fête sera belle pour le club essonnien qui continue d’écrire son histoire après avoir disputé pour la première fois un 16e de finale de Coupe de France le 8 décembre contre les Rafales de Viry-Chatillon (7-2).

Initialement prévu à Dourdan, le 8e de finale de la Coupe de France féminine entre l’entente Dourdan and Co (N2) et les Phénix de Ris-Orangis (N1) aura lieu à la Halle Jacki-Trévisan de Ris ce samedi (19h15). Le derby essonnien sera disputé au milieu de la Coupe des Ligues féminine U17, où les meilleures joueuses de France évolueront sous les yeux du staff de l’équipe de France junior.

Jérémy Andrieux