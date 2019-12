Rugby [Fédérale 1] : Massy sans forcer

Les Massicois ont terminé l’année 2019 en beauté en dominant Beaune dimanche au stade Jules-Ladoumègue avec un nouveau festival d’essais (34-14). Un onzième succès en douze matchs qui leur permet de conforter leur 2e place nationale du championnat de Fédérale 1.

François Guionnet, le président du RC Massy-Essonne, avait le sourire dimanche après-midi à l’issue de la nouvelle victoire de l’équipe fanion contre Beaune (34-14). Avec ce onzième succès en douze matchs, les Massicois ont conforté leur première place de la poule 1 de Fédérale 1 mais surtout la deuxième place nationale (derrière Albi). « C’est important de terminer parmi les deux meilleures équipes des quatre poules pour jouer les phases finales dans les meilleures conditions », assure le dirigeant massicois, très satisfait de la première partie de saison « sur le plan comptable, au niveau de la cohésion d’équipe et de l’état d’esprit ». Un peu moins sur le jeu qui « se construit petit à petit ».

Contre Beaune, les partenaires d’Andrew Chauveau ont encore donné l’impression de jouer sur courant alternatif. Après avoir trouvé l’ouverture sur leur premier mouvement conclu par Claverie (6e), ils sont tout près d’inscrire un deuxième essai dix minutes plus tard. Un mouvement parti de leurs 22 mètres avec plusieurs temps de jeu qui aurait mérité mieux qu’une pénalité de Claverie. Après vingt minutes bien maîtrisées, les Essonniens tombent petit à petit dans l’à-peu-près, même si ça ne les empêche pas de creuser l’écart grâce à Bordes qui marque dans un trou de souris (15-0, 32e). Le talonneur massicois s’offre même un doublé juste avant la pause sur une nouvelle pénal-touche (22-7). Cela aurait pu être l’essai du bonus mais Beaune avait profité d’une défense essonnienne attentiste quelques minutes plus tôt pour réduire la marque par Marot à la suite d’une percée de Lucet (15-7, 35e).

Plusieurs sorties sur blessure

La deuxième période est loin d’être emballante. Les minutes s’égrainent sans que le tableau d’affichage évolue. Il faut attendre la fin de match pour voir Massy décrocher le bonus offensif (72e) alors que Beaune est en infériorité numérique. A la suite d’une grosse poussée du pack massicois après une pénal-touche, le demi de mêlée Dauvergne extirpe le ballon pour marquer. Puis Grelleaud profite d’un ballon perdu par les Bourguignons pour filer à dame. Replacé en 3e ligne, le talonneur du RCME fait parler ses cannes (34-7, 79e). Heureusement car Botha clôturait la marque dans le temps additionnel par un essai, le septième de la partie, qui aura été marquée par les premières minutes du 2e ligne namibien Tjiuee Uanivi avec Massy et les sorties sur blessure de Desassis (26e), Madigan (mi-temps), Penitito (44e), Frisch (58e) et Antunès (70e). « Excepté pour Joseph (ndlr : Penitito, sorti quatre minutes seulement après son entrée en jeu contre son ancien club) qui souffre du genou, je pense que pour les autres, ce n’est pas trop grave », a confié Jean-Baptiste Dimartino, qui préférait retenir « les ressources morales de son équipe pour aller chercher le bonus » plutôt que

« le manque de concentration qui a causé beaucoup trop de déchets en attaque ».

En vacances mercredi, les Massicois auront droit à une bonne coupure. Ils ne reprendront en effet le chemin de l’entraînement que le 6 janvier pour préparer le déplacement à Villefranche-sur-Saône six jours plus tard. « Même si tout n’a pas été parfait, les joueurs ont rempli les objectifs », concède Jean-Baptiste Dimartino, qui espère voir l’infirmerie désemplir en 2020.

Aymeric Fourel

MASSY – BEAUNE : 34-14 (22-7). Arbitre : M. Desvaux (Ligue de Normandie).

Evolution du score : 7-0, 10-0, 15-0, 15-7, 22-7 (mt), 27-7, 34-7, 34-14.

Les points. Pour Massy : 5E Claverie (6e), Bordes (32e, 40e), Dauvergne (77e), Grelleaud (79e) ; 3T (6e, 40e, 78e) et 1P (18e) Claverie. Pour Beaune : 2E Marot (35e), Boccon (80e+3) ; 2T Kotze.

Cartons jaunes : Vermersch (54e) à Massy ; Botha (65e), Qadiri (76e) à Beaune.

L’équipe de Massy : Antunès (Clouté, 70e) – Mendès, Seigneuret, Frisch (Preira, 58e), Delai – (o) Claverie, (m) Prier (Dauvergne, 67e) – Vermersch, Desassis (Uanivi, 26e), Danton – Madigan (Penitito, 41e ; Grelleaud, 44e), Chauveau (cap.) – Ferrer (Currie, 60e), Bordes, El Ansari (Akhaladze, 60e). Entr. : Bonello et Dimartino.

L’équipe de Beaune : Pages (Jaoudat, 60e) – Lanny (Bassin, 69e), Marot, Lucet, Qadiri – (o) Kotze, (m) Boudot (Perrier, 65e) – Bayle, Manoa, Imani (Magne, 58e) – Tiatia (Boccon, 60e), Tabakanalagi – Michalik (Botha, 48e), Iglesias (Besson, 65e), Aanikid (Attia, 60e). Entr. : Magnat et Belleville.