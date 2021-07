Rugby : les dates de reprise des championnats connues

A la veille de l’assemblée générale (dématérialisée) de la Fédération française de rugby, le comité directeur de la FFR a annoncé, ce vendredi, les dates des reprises de ses championnats et leurs formules.

Le RC Massy-Essonne (Nationale), dont une partie de l’effectif a repris l’entraînement le 22 juin dernier, débutera le week-end des 4-5 septembre. La phase aller s’achèvera les 18-19 décembre. Les Massicois reprendront les 8-9 janvier. La phase retour s’étendra jusqu’au 7-8 mai, date de la 26e et dernière journée de championnat. S’enchaîneront les phases finales avec les barrages (3e-6e, 4e-5e) sur le terrain du mieux classé (14-15 mai) puis les demi-finales (aller les 21-22 mai, retour les 28-29 mai), décisives pour la montée en Pro D2, et la finale prévue les 4-5 juin.

En Fédérale 2, la CA Orsay RC et l’US Orangis, réunis dans la même poule, entameront leur saison les 11-12 septembre. Ce sera la dernière dans le format actuel puisque la FFR a décidé d’une refonte des championnats fédéraux pour l’exercice 2022-2023 avec la création d’une deuxième division semi-professionnelle, la Nationale 2, qui réunira 24 clubs, issus pour la majorité de l’actuelle Fédérale 1. La nouvelle Fédérale 1 sera composée 48 équipes, les 16 non qualifiées en phases finales de Fédérale 1 et les 8 équipes perdantes des barrages d’accession ainsi que les 24 meilleures équipes de Fédérale 2. Orcéens et Rissois comptent bien en faire partie.