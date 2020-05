Rugby : Massy voit s’éloigner la Pro D2

Après le refus des clubs de Pro D2 de passer à 18 la saison prochaine, le président du RCME, François Guionnet, est moins optimiste sur la (re)montée de son club dans l’antichambre de l’élite du rugby français.

L’éventuelle montée du RC Massy-Essonne en Pro D2 a pris du plomb dans l’aile lundi à l’issue d’une réunion téléphonique des présidents des seize clubs de la 2e division professionnelle. Ces derniers ont tous rejeté la proposition de Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby (FFR), de faire passer leur nombre à dix-huit (répartis en deux poules de neuf) pour la saison 2020-2021 en faisant monter Albi et Massy, les deux meilleures équipes de Fédérale 1. Une volonté déjà exprimée par vote, fin mars, en même temps que celle du Top 14 de rester en l’état.

« Je regrette cette décision qui intervient avant même la réunion prévue cette semaine entre la FFR et la LNR (Ligue nationale du rugby). J’attends désormais une décision officielle des deux instances », commente François Guionnet, le président du RCME, qui reconnaît « [son] incompréhension » devant la décision des clubs de Pro D2 de « repartir sur une saison à l’identique alors qu’on ne sait même pas combien de temps encore va durer la crise sanitaire actuelle ».

Les chances de revoir Massy en Pro D2 s’amenuisent donc. « Ne nous voilons pas la face. Avant c’était du 50-50, maintenant c’est plus du 20-80 », confie François Guionnet, qui garde toutefois une petite lueur d’espoir : « Selon mes informations, les clubs de Pro D2 ont rejeté avant tout le projet de deux poules de neuf. Ils ne se sont pas formellement prononcé sur les montées d’Albi et de Massy. »

En attendant de connaître la décision de la FFR, les dirigeants du RCME ont commencé leur recrutement pour la saison prochaine. Deux arrivées ont déjà été officialisées. Il s’agit du centre sud-africain Pieter Morton (28 ans) et du pilier gauche uruguayen Mateo Sanguinetti (27 ans) qui ont signé pour deux ans. Le premier, un solide gaillard de 105 kg pour 1,90 m, évoluait cette saison à Chambéry (Fédérale 1). Le second, qui compte 50 sélections avec Los Teros (le surnom de l’équipe d’Uruguay), arrive de Penarol, l’un des meilleurs clubs sud-américains.

Les dirigeants massicois ont par ailleurs prolongé les contrats de plusieurs joueurs formés au club (Randy Grelleaud, Victorien Jacomme, Massimo Ortolan, Alex Preira, Arthur Seigneuret) et du pilier samoan Joseph Penitito.