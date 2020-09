Rugby [Nationale] : Massy balaye Aubenas/Vals

Pour sa première rencontre de Nationale au stade Jules-Ladoumègue de la saison, le RC Massy-Essonne n’a fait qu’une bouchée du leader Aubenas/Vals pour s’offrir un premier succès cette saison, qui plus est bonifié (42-10).

Même si tout n’a pas été parfait, le RCME a fait le job. Celui de s’imposer sur sa pelouse face à Aubenas/Vals après les deux déconvenues des deux premières journées à Tarbes (13-23) et Chambéry (18-21). Très vite, les Massicois ont tué tout suspens en imposant un véritable défi physique auquel les visiteurs n’ont pas su répondre. Dépassés, les Ardéchois ont été de nombreuses fois pénalisés (trois cartons jaunes) et ont même évolué à 13 durant la deuxième période. Mais avant ça, Massy avait fait la différence dès la fin du premier acte en inscrivant trois essais à zéro par l’intermédiaire de Romain Clouté (18e), Adriu Delai (30e) et Pierre Trassoudaine (37e).

Massy en mode rouleau compresseur

Si les Essonniens se font surprendre au tout début de la deuxième mi-temps par un essai adverse (43e), les partenaires de Jordi Pleindoux vont se muer en rouleau compresseur pour éteindre totalement une équipe d’Aubenas en perdition dans le secteur défensif. Yohan Gbizie (56e), Joseph Penitito (77e) et Alex Preira (80e) iront inscrire leur essai pour sécuriser le bonus offensif. «On a été dépassé contre une équipe de haut niveau. Quand Massy a élevé son niveau de jeu, on n’a pas su répondre présents. On a essayé mais dès les premières actions de jeu on a été pris. Massy est largement meilleur, le score est logique », confie avec lucidité Mariano Taverna, l’entraîneur de l’entente Aubenas/Vals. De son côté, Jean-Baptiste Dimartino, le coach des trois quarts massicois, est satisfait d’ouvrir le compteur victoire : « Sur le plan comptable, la saison est lancée car on inscrit cinq points. C’était important de le faire pour la première à domicile car on est conscient d’être passé à côté de notre début de saison. Le météo ne nous a pas facilité la tâche mais on est satisfait de l’état d’esprit et des intentions. Tout n’a pas été parfait mais on a réagi en mêlée par rapport à notre prestation dans ce domaine à Chambéry. Cela met du baume au cœur et c’est de bonne augure pour la suite. » Massy tentera enchaîner un deuxième succès dimanche prochain (15h) lors de la venue du Stade Niçois, vainqueur hier soir de Chambéry (23-14).

Jérémy Andrieux

MASSY – AUBENAS/VALS : 42-10 (25-3). Arbitre : M. Guatelli (ligue Auvergne Rhône-Alpes)

Les points. Pour Massy : 6E Cloute (18e), Delai (30e), Trassoudaine (37e), Gbizie (56e), Penitito (77e), Preira (80e) ; 3T Clouté (18e, 30e, 56e) ; 2P Clouté (7e, 26e). Pour Aubenas/Vals : 1E Bruchet (42e) ; 1P (3e) et 1T Arland.





Carton jaunes : Delai (70e) à Massy ; Raw (30e), Alessi (54e), Bruchet (61e) à Aubenas.





Massy : Clouté – Delai, Kokiri Ropiha, Jacomme, Dumas – (o) Guillomot, (m) Dauvergne – Pleindoux (cap.), Gbizie, Grenod – Motoc, Uanivi – Ferrer, Trassoudaine, Sanguinetti.

Entr. : Bonello et Dimartino.

Sont entrés en jeu : Grellaud, Devisme, Chauveau, Penitito, Prier, Ortolan, Preira, Maïau, Akhaladze, Bekov, Demai-Hamecher.

Aubenas/Vals : Baudy – Alessi, Ramette, Blanc (cap.), Pecheux – (o) Arland – (m) Lacroix – Ambrosio, Bruchet, Tsomondo – Fromenteze, Fulachier – Raw, Besson, Leman. Entr. : Taverna, Bertrand et Ducournau.

Sont entrés en jeu : Arnaud, Postiglioni, Guetat, Iserable, Peutin, Gaune, Gendre, Lucy, Arnaud.