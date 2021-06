Tennis [e-sport] : Un Essonnien remporte les Roland-Garros eSeries

Moins connu que son édition réelle, le tournoi Roland Garros eSeries a connu son épilogue samedi dernier avec la victoire de l’Essonnien Alexandre Lepine. Sorti vainqueur des qualifications françaises, ce fan de tennis, licencié à l’AS Evry (15/1), a représenté la France lors de la Grande Finale organisée dans les salons BNP Paribas du court Philippe-Chatrier. Disputée sur le jeu vidéo Tennis World Tour 2

sur PS4 et diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Gaël Monfils, la compétition a réuni sept autres joueurs, venus d’Allemagne, de Belgique, du Brésil, d’Espagne, d’Italie et du Royaume-Uni. Vainqueur de l’Italien Alessandro Dapporto (3-0, 3-1, 3-0) en finale sous l’avatar de l’Américain John Isner – « le joueur le plus efficace par rapport à mon style de jeu, à savoir gros service, déplacement, montée à la volée » – Alexandre Lepine (26 ans) était aux anges : « C’est une vraie satisfaction de remporter le plus grand tournoi d’e-tennis au monde. Même si ça reste du virtuel, c’était sympa de se retrouver en compétition, d’autant que je n’ai plus joué de tournoi depuis deux ans ».

Il empoche par ailleurs 5 000 euros et bénéficiera de tests chez HumanFab, laboratoire de recherche de préparation physique pour sportifs et esportifs de haut niveau, ainsi que d’un stage d’une semaine au Gaming Center de la Team MCES à Marseille.

A.F.