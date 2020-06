Tennis : Edouard Valero-Lanau nous a quittés

Le tennis essonnien est en deuil depuis le décès d’Edouard Valero-Lanau survenu le 25 mai dernier, des suites d’un cancer foudroyant à l’âge de 60 ans.

Grand passionné de sport et notamment de tennis, Edouard, surnommé « Doudou », dont les obsèques auront eu lieu ce mercredi 3 juin (15h) en la cathédrale d’Evry, était depuis le début des années 2000 un bénévole très actif du comité départemental de tennis de l’Essonne. Membre de la commission tournois puis des épreuves individuelles (dont il était le président depuis 2018), il était également juge arbitre des championnats individuels de l’Essonne seniors (Trophée Chatrier) depuis de nombreuses années. Récemment, il avait été juge arbitre du championnat de France des sourds et malentendants organisé au comité. Depuis 1990, il n’hésitait pas non plus à prendre plusieurs jours de congés pour apporter son aide dans l’organisation du TIM Essonne en tant que chauffeur puis responsable des chauffeurs.

Edouard aimait aussi la compétition, notamment les matchs par équipe. Licencié à l’US Ris-Orangis, dont il était le plus ancien membre (52 années de présence au club !), il a effectué ses premières armes chez les jeunes avant de défendre les couleurs de l’équipe seniors dès l’âge de 18 ans.

« En 1981 il jouait en équipe première et j’ai eu le privilège de jouer le double décisif de notre dernière rencontre pour monter en 3e division de championnat de France. Nous l’avons gagné. On en parlait encore souvent, se souvient Bernard Cassaigne, le président de l’US Ris-Orangis. Le 12 mars dernier, soit 39 ans plus tard, nous avons joué notre dernier double ensemble. C’était en coupe Caren des plus de 55 ans, et nous l’avons gagné. »

Connu par de très nombreux joueurs qui ont participé aux tournois qu’il a organisés dans plusieurs clubs (Ris-Orangis, Savigny, Soisy-sur-Seine, Draveil Citadelle, Chilly-Mazarin), il était « apprécié pour sa simplicité, sa gentillesse, sa disponibilité et son sourire ».

A.F.

• Une cagnotte a été créée en hommage à Edouard Valero-Lanau. A l’initiative de son fils, Guillaume, les dons seront reversés à une association (qui reste à déterminer) pour la lutte contre le cancer. Ce dernier invite également tous les amis sportifs ou non de son père à l’accompagner lors d’une course à pied qu’il aurait dû disputer à ses côtés pour lui rendre un dernier hommage.

https://cagnotte.me/2618-hommage-a-edouard-valero-lanau-doudou/fr