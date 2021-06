Tennis : Quatre Essonniens en finales des championnats d’Ile-de-France

Après quinze jours de compétition sur la terre battue de Roland-Garros, les championnats d’Ile-de-France individuels touchent à leur fin ce mercredi avec les 28 finales. Quatre Essonniens seront en lice.

Dès 10h, Franck Abernot (2/6, TC Saint-Germain-lès-Corbeil) ouvrira le bal en finale des plus de 50 ans. Tête de série n°3, il sera opposé à Jacques-Olivier Moërs (1/6, Rueil AC Tennis), tête de série n°1, multiple champion de France.

Suivra, à 11h30, David Goncalvès (1/6, TC Mennecy) en finale des plus de 40 ans. Ce dernier a dû batailler trois sets la veille (6-1, 0-6, 6-4) pour disposer d’Arnaud Maurice (3/6, TC Nogent-sur-Marne). Il aura fort à faire aujourd’hui contre la tête de série n°1 Antoine Hamard (-2/6, Hauts-de-Seine) qui a bénéficié du WO de son adversaire en demi-finale.

Enfin, à partir de 13h30, si la pluie n’est pas venue perturber la programmation de la journée, on aura droit à une finale 100 % essonnienne chez les 11/12 ans filles avec Cindy Langlais (4/6, TC Gif-Chevry II) et Chloé Derrien (5/6, Boussy TC), respectivement n°1 et n°3 du tournoi. Une belle affiche en perspective.

