MON COMPTE
Try "researchers"
En Essonne
Teddy Vaury

Taxe d’aménagement : une collecte à revoir pour le sénateur Hugonet

Le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Photo DR).

Le sénateur Jean-Raymond Hugonet a interrogé le gouvernement sur ce sujet en séance le mardi 4 novembre.
Un impôt, cela rapporte de l’argent, mais cela en coûte également notamment afin d’organiser sa perception. Cela impose à l’administration une fluidité et une simplicité indispensable.
Las, le sénateur Jean-Raymond Hugonet a interrogé le gouvernement à propos de la perception de la taxe d’aménagement pour laquelle des récents changements ont des conséquences contraires à l’intention initiale.
« Jusqu’alors dévolue à la Direction Départementale des Territoires (DDT), le projet de loi de Finances pour 2021 a opéré un transfert de gestion de la taxe d’aménagement vers la Direction générale des Finances publiques (DGFIP). Centraliser pour simplifier… Tel était l’objectif ! », rappelle le sénateur.
Il semble malheureusement que ce ne soit pas le cas. Ainsi, de nombreuses questions écrites de parlementaires ont été adressées au gouvernement à ce sujet. Le problème est en fait double, avec, d’une part, des communes lésées sur le montant restant à percevoir, et, d’autre part, une complexification supplémentaire de la déclaration, dont l’usager.
« Résultat : Les Maires et leurs équipes, déjà frappés par la réduction de leurs marges de manœuvres, voient s’ajouter une énième incertitude dans l’élaboration de leurs budgets communaux », s’agace Jean-Raymond Hugonet qui a demandé au gouvernement ce qu’il comptait faire pour rétablir la situation.
Dans sa réponse, le ministre Sébastien Martin a admis des difficultés dans la mise en œuvre de la collecte de cette taxe et souligné la nécessité de revoir celle-ci.

Teddy Vaury
Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés