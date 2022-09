Essonne : une police mutualisée pour Breuillet et Bruyères-le-Châtel

Les communes de Breuillet et Bruyères-le-Châtel ont fait le choix de mutualiser les moyens humains, matériels et financiers de la police municipale. Les agents effectueront des patrouilles sur les deux villes à partir du mois d’octobre.

Breuillet avait déjà sa brigade municipale avec trois agents et Bruyères-le-Châtel se dote, avec cette mutualisation signée le 15 juillet dernier, d’un service supplémentaire pour

ses habitants.

Cette mutualisation répond aux besoins évoqués par des Bruyérois au cours de réunions de quartier et à la volonté réciproque des deux municipalités de se mutualiser de nouveau. « A l’heure où les contraintes budgétaires sont importantes, il faut s’ouvrir vers l’extérieur, être innovant et chercher à nouer des partenariats solides pour mutualiser nos ressources, appuie Anne-Sophie Malapère, directrice générale des services

(DGS) de Breuillet. C’est une commune « voisine » avec un bassin de vie qui a du sens pour les habitants, elle est située également en zone gendarmerie et fait partie de Cœur d’Essonne Agglomération. De plus, nous avons des habitudes régulières de mutualisation avec la commune de Bruyères-le-Châtel que nous apprécions particulièrement. A titre d’exemple, nous mutualisons depuis plusieurs années les frais de transports pour nos sorties et séjours seniors. »

Des patrouilles et des permanences