A Boutigny-sur-Essonne, les enfants pâtissent comme des grands !

Après les ateliers créatifs deux mercredis par mois pour les enfants, le foyer rural Renouveau se lance dans la pâtisserie pour l’année 2022-2023.

Une toque de cuisinier sur la tête, un petit tablier bien

accroché et c’est parti pour s’amuser avec la pâtisserie ! Le foyer rural Renouveau de Boutigny-sur-Essonne a créé des ateliers de pâtisserie à destination des enfants.

Le premier a eu lieu le matin du mercredi 9 novembre. « Cela fait deux jours qu’il sait qu’il y a l’atelier, il était pressé, il est super content de venir », sourit la grand-mère d’Alban. Quatorze enfants, âgés de 4 à 10 ans, ont réalisé une petite tarte aux pommes et des minis croissants de pâte feuilletée décorés de confettis en sucre.

Pour cette préparation sucrée, ils ont chacun rouler la pâte sur elle-même, déposer un coup de pinceau de jaune d’œuf et une montagne de sucreries multicolores.

Un atelier créé après la fête de la pomme

Certains se sont rappelés des tartes réalisées lors du passage du Pressi-mobile début octobre à Boutigny-sur-Essonne. « On les a tous croquées au goûter en rentrant à la maison ! », se souvient Shaina. Louisiane Decron, présidente du Foyer rural Renouveau, a

testé l’activité à cette occasion et a souhaité la renouveler avec un mercredi par mois.

L’adhésion est à dix euros par an et les sessions sont au prix de quatre euros par enfant à régler sur place en espèces le jour même. L’argent récolté permet de payer les fournitures et les ingrédients nécessaires pour les deux heures d’activité.

Le prochain atelier aura lieu le mercredi 7 décembre, de 10h à 12h, dans la salle du haut de l’espace Saint-Roch. Des petits pâtissiers pourront se réunir autour d’une grande table pour confectionner des muffins et des sablés de Noël.

• Contact de Louisiane Decron : 06.07.43.26.86 / Site : foyerturalrenouveau.fr