La Fabrique des Possibles, pour donner la parole aux citoyens

La Fabrique des Possibles, une nouvelle association, vient de voir le jour dans la commune d’Arpajon. Ses fondateurs la définissent comme une « association citoyenne engagée pour une transition écologique, solidaire et démocratique ».



La Fabrique des Possibles se fixe pour objectif d’être un incubateur local associatif d’idées et d’initiatives citoyennes, qui soit à la fois capable de conjuguer développement économique, bien-être social et protection de l’environnement. « Nous voulons, avec les partenaires locaux, réveiller l’envie d’agir, rapprocher les habitantes et habitants de leur ville, et leur donner les moyens concrets d’être acteurs du changement », expliquent les fondateurs de l’association. A sa tête en tant que co-présidents, on retrouve Thierry Ficheux, aujourd’hui 2e adjoint au maire de la ville, et Dominique Lamy. Romain Causse et Katheline Tohon sont vice-présidents, Hassan Rehaiem trésorier, Pamela De Carvalho vice-trésorière, Lucie Leroy secrétaire et Byllel Ogbi, vice-secrétaire. Outre Thierry Ficheux, Katheline Tohon et Pamela De Carvalho sont également présents aujourd’hui au sein du Conseil municipal de la ville d’Arpajon.



Favoriser l’engagement citoyen à Arpajon

L’association entend donc impliquer les citoyens et partager les savoirs. Pour cela, elle ambitionne d’organiser des rencontres dans les quartiers pour imaginer ensemble une ville plus juste, plus verte, plus participative, elle souhaite également offrir des formations simples et accessibles à toutes et tous et enfin encourager l’engagement dans la vie locale grâce à des outils collaboratifs et concrets.

L’autre pan de son action sera plus prospectif avec en ligne de mire la réflexion sur la construction d’une ville solidaire, verte et accueillante. Sur ce point, la Fabrique des Possibles veut relever le défi de la participation active des jeunes à la vie citoyenne, soutenir les projets locaux à impact positif pour la planète, l’emploi et le vivre-ensemble, encourager l’entraide et la lutte contre les inégalités, et enfin co-construire des actions pour améliorer le quotidien de chacun.

A moins d’un an des élections municipales, la Fabrique des Possibles est un outil à saisir pour les Arpajonnais. C’est justement ce que souhaitent ses membres qui veulent « créer des espaces d’écoute et d’expression pour que chacun puisse proposer, débattre et s’engager afin d’améliorer concrètement la vie locale, ici et maintenant », mais sans que cela soit une fin en soi. « Donner la parole aux citoyens, c’est faire vivre la démocratie au quotidien. Et c’est justement parce que la démocratie s’incarne dans des engagements ordinaires de terrain au-delà des échéances liées à un scrutin électoral que nous avons créé La Fabrique des Possibles », concluent-ils.