Basket-ball (N3) : Massy et Viry main dans la main

Vainqueur avec la manière contre Bihorel, l’ES Massy poursuit sa route dans sa quête de monter en Nationale 2 et pourrait bien recevoir un peu d’aide de la part de l’ES Viry-Chatillon.

Le duel à distance pour monter en Nationale 2 se poursuit entre l’ES Massy (1er) et l’AL Cesaire Levillain (2e). Le club du Grand-Quevilly s’est tranquillement imposé (81-63) contre la VGA Saint-Maur (5e) samedi dernier. Les coéquipiers de Samba Goribé en ont fait de même (100-83) face à Bihorel (6e). Pour le plus grand bonheur de Thomas Pennellier, l’entraîneur massicois. « On a très bien débuté le match avec un de nos meilleurs premier quart-temps sur le plan défensif (25-11). On a mené de 26 points en première période avant de voir revenir Bihorel à 9 points à la mi-temps. On a remis les pendules à l’heure à la pause et en deuxième période, on s’est mis en mode rouleau compresseur tout en étant bien aidé par notre adresse, explique l’entraîneur de l’ESM qui souhaite aligner un sixième succès de rang sur le parquet de Gravelines (4e) ce samedi. À la fin des matchs aller, on a fait une liste des équipes pièges et Gravelines en faisait partie. Il faudra être vigilant, car ils ont des sacrés shooteurs en face. »



Viry en trouble-fête

Dans le même temps, Grand-Quevilly se déplace à… Viry-Chatillon ! « Sur le papier, c’est une équipe qui est au-dessus de nous, mais même si nous avons 5 % de chances de l’emporter, on va jouer cette petite carte à fond, d’autant plus qu’il ne sont pas au top de leur forme », souffle Bastien Cauderlier, le coach castelvirois. Son groupe arrive pour cette rencontre avec le plein de confiance après son précieux succès (98-70) à Malakoff (7e) samedi dernier. « D’habitude, c’est plutôt compliqué à l’extérieur, mais on a réussi à faire un coup. On a été adroits. C’est un succès important dans l’optique du maintien. » Lors de ce match, l’entraîneur des Canaris a pu s’appuyer sur la main chaude de Matthieu Didier, auteur de 30 points, dont 8 paniers à 3 points. « Il est dans une bonne période. Il avait déjà fait un carton contre Massy il y a deux semaines (22 points). Il est très important dans le collectif, car il n’apporte pas seulement du scoring, mais aussi du leadership »,

confie Cauderlier. Du côté de Viry-Chatillon, tous les voyants sont au vert pour créer l’exploit face à Grand-Quevilly.

Jérémy Andrieux