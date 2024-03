Boxe : Yves Taha remporte la ceinture intercontinentale des super-légers

Le Massicois Yves Taha (29 ans) a décroché la ceinture intercontinentale IBA des super-légers en battant l’Argentin Alexis Torres vendredi soir au centre omnisports Pierre-de-Coubertin de Massy. Le pensionnaire du Ring de Massy s’est imposé à l’unanimité des juges.

« Elle est là la ceinture ! » Yves Taha (11v, 2d, 1n) arborait un large sourire à l’issue de son combat victorieux face au tenace Argentin Alexis Torres (12v, 6d, 1n). Une victoire à l’unanimité des juges (95-92, 96-91, 97-90). « J’ai beaucoup de joie en moi. Ça récompense tous les sacrifices qu’il a fallu endurer pour en arriver là », confie le protégé de Mohamed Seigneuret, son entraîneur.

Champion de France des poids super-légers en avril 2023 en détrônant Hassan Amzile, invaincu jusqu’alors, le boxeur du Ring de Massy est parvenu à décrocher la deuxième ceinture de sa carrière. Pour s’offrir ce premier titre d’envergure, Yves Taha a dû s’employer pendant dix rounds. « Il m’a pourri le combat en essayant de m’accrocher à plusieurs reprises. Mon but était de rester dans ma boxe en essayant de le toucher un maximum », explique le sapeur-pompier volontaire de la caserne d’Étréchy. Tendu lors de la première reprise, le boxeur essonnien s’est décomplexé au fur et à mesure du combat grâce notamment à l’appui du public massicois venu en nombre défendre la cause du combattant franco-ivoirien. « Ça m’a clairement poussé. Avec l’appui du public, même quand on est fatigué, on continue, confie le champion de France 2023 des super-légers qui ne s’interdit rien pour la suite. J’aimerais boxer pour une autre ceinture comme une WBC méditerranéenne ou francophone pour monter en classement. Et pourquoi pas dans deux ou trois ans faire un championnat d’Europe ? »

Belkhir et Vaz également vainqueurs

Plus tôt dans la soirée, Tahar Belkhir (AS Corbeil-Essonnes Boxing Club) a décroché sa deuxième victoire (2v, 1d) chez les professionnels en poids moyens grâce à son succès par KO sur le Géorgien Giorgi Kvaratskelia (2d) lors de la deuxième reprise. De son côté, le Massicois Maxime Vaz a réussi ses débuts en pro chez les poids lourds en s’imposant par KO lors du premier round contre le Géorgien Ambako Karakashvili (4d).

Jérémy Andrieux