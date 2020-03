[Coronavirus] La Croix-Rouge vient en aide aux personnes isolées

Pour répondre à la crise sanitaire que traverse le pays, tous les petits gestes comptent. Afin d’accompagner les personnes vulnérables en situation d’isolement, pour lesquelles le confinement rompt totalement le lien social, la Croix-Rouge a lancé un dispositif d’écoute et de livraison solidaire. En Essonne, l’opération a débuté lundi 23 mars.

Apporter de l’écoute aux personnes isolées et non accompagnées, sans condition de revenus, tel est l’objectif du dispositif « Croix-Rouge chez vous » : grâce au numéro 09.70.28.30.00 (ouvert sept jours sur sept de 8h à 20h), les Essonniens les plus vulnérables peuvent bénéficier, pour la durée de la crise, d’un soutien psychologique ou d’un service de livraison de courses ou médicaments à domicile.

Le mercredi 25 mars, 6 000 commandes avaient déjà été passées en France, dont une dizaine pour le département de l’Essonne. «Pour le moment nous avons eu beaucoup de demandes pour les courses alimentaires mais nous avons un partenariat avec les officines pour récupérer le traitement de certains patients sans avoir à récupérer l’ordonnance. Pour cela on se rapproche de la pharmacie où la personne a l’habitude de se rendre », explique Marie-Hélène Lechaux-Luce, présidente de la Délégation territoriale de la Croix–Rouge française en Essonne. Concernant la distribution, tous les bénévoles respectent scrupuleusement les mesures sanitaires et les procédures mises en place par l’association : ils appellent les personnes avant de se rendre au domicile, leur demande de bien se laver les mains, gardent les distances lors de la livraison et privilégient les paiements sans contact quand cela est possible. Ils ont également des gants, des masques et du gel hydroalcoolique pour se protéger.

Mais pour mener à bien cette opération sans mettre en danger la santé de ses bénévoles, la plupart étant des retraités, la Croix-Rouge française a dû faire appel à de nouvelles personnes. Celles-ci peuvent d’ailleurs se manifester en appelant le numéro communiqué ci-dessus en précisant qu’elles veulent apporter leur aide. «Nous avons quand même mobilisé nos bénévoles habituels en développant le télé-bénévolat, sourit Marie-Hélène Lechaux-Luce. Bien qu’ils soient confinés, leur aide est indispensable pour organiser les plannings de livraison. Cela nous permet aussi de prendre des nouvelles régulièrement. »

A ce propos, la Croix-Rouge réfléchit actuellement à un nouveau dispositif qui permettrait d’appeler plus souvent les personnes isolées déjà identifiées pour lutter contre l’isolement social et leur apporter l’écoute dont elles ont besoin.