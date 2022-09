Courdimanche-sur-Essonne : une extension de la mairie en projet

La mairie de Courdimanche-sur-Essonne va s’agrandir avec une nouvelle salle du Conseil municipal.

La municipalité avait annoncé le projet lors de la signature du dernier contrat rural à Courdimanche-sur-Essonne. Après avoir effectué les travaux dans l’église Saint-Gervais et Saint-Protais ainsi que dans le cimetière, c’est bientôt au tour de la mairie d’être en chantier.

Le maire a donné son accord pour le permis de construire cette semaine du 12 septembre. Il faut dorénavant lancer les appels d’offres. « Le projet a été estimé avant la crise de 2021. On espère que les devis proposés rentreront dans l’enveloppe. On ne peut pas réduire le projet, on pourra peut-être envisager une nouvelle ossature, mais on économiserait peu sur ce projet de 504 903 euros HT », précise Claude Duval.

Au cours de la période des restrictions sanitaires liées au covid-19, les élus municipaux n’ont pu que constater la petitesse de la pièce de 24 m² avec une jauge de 4 m² par personne, soit une tolérance de six personnes dans cette salle. Pour les élections, la mairie a dû ajouter « un barnum pour agrandir la salle et permettre à deux électeurs de pouvoir voter en même temps en mairie où se tenaient déjà les six personnes en charge du bureau de vote ». Pour les réunions du Conseil municipal, ils ont privilégié les visioconférences.

Cette salle est aussi utilisée lors de la remise des cadeaux aux enfants courdimanchois par le Père Noël et la galette des anciens. Le village ne possède pas de salle des fêtes. L’extension de 60,62 m² permettra d’accueillir 40 personnes ! Elle sera en ossature bois dit couleur bois brûlé.

De nouveaux aménagements à l’extérieur

Le préau existant côté parking servira de lieu convivial et celui de l’autre côté sera réaménagé pour servir d’espace de stockage. Une fois les travaux terminés, l’accueil se fera dans l’ancienne salle du conseil municipal, le secrétariat deviendra des bureaux et des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite seront à disposition des usagers. La nouvelle salle sera accessible par les bureaux de la mairie et aussi par l’extérieur avec une ouverture dans le mur de pierre.

Quant aux tilleuls dans la cour, un audit sanitaire a été demandé et il s’avère qu’ils sont tous les trois à abattre : un est creux, un contient de champignons et le dernier n’a pas l’espace pour se développer. Celui situé au croisement de la rue de la Verderie et des Sablons n’est pas concerné, il restera en place pour le plus grand bonheur des Courdimanchois attachés à cet arbre emblématique du village.