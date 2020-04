[Covid-19] Amazon France ferme ses sites jusqu’au 5 mai

Suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, le géant du e-commerce avait décidé de suspendre les activités de tout ses sites en France dès le 16 avril. Alors que les entrepôts devaient rouvrir la semaine passée après une première prolongation, le groupe a annoncé que les sites resteraient fermés jusqu’au 5 mai.

Tous les entrepôts et plateformes du groupe Amazon France sont fermés depuis le 16 avril suite à un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre : la justice a ordonné à l’entreprise de limiter ses livraisons aux produits essentiels tant que les risques sanitaires n’auront pas été évalués dans les entrepôts. Et si l’entreprise ne respecte pas cette injonction, elle s’expose à une amende d’un million d’euros par jour… et par infraction constatée.

Alors qu’Amazon France a fait appel de cette décision, un nouvel arrêté a été rendu le vendredi 24 avril par la Cour d’Appel de Versailles. La société a donc annoncé la suspension temporaire de son activité « jusqu’au 5 mai inclus, et ce alors que nous continuons à évaluer la meilleure façon d’opérer au regard de la décision de la Cour d’Appel. Nos clients peuvent toujours commander plusieurs millions de produits auprès des entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon et au travers de notre réseau logistique mondial. » Les salariés continueront de percevoir leur plein salaire.