[Covid-19] La Poste va distribuer le courrier un jour de plus

Dès aujourd’hui, mardi 21 avril, les facteurs passeront partout en France quatre jours par semaine. Dans l’Essonne, la Poste a aussi augmenté le nombre de bureaux ouverts au public.

Depuis le début du confinement, la Poste a revu de nombreuses fois son organisation pour assurer la continuité du service public. Alors que le courrier était distribué deux fois dans un premier temps, le groupe a fait appel à 3 000 personnes supplémentaires le 6 avril. Cela a notamment permis d’effectuer des tournées un jour de plus par semaine, mais aussi de distribuer la presse quotidienne. Dès aujourd’hui, le 21 avril, les lettres et les colis seront livrés du mardi au vendredi (et du lundi au jeudi les deux semaines suivantes, les vendredis 1er et 8 mai étant fériés, ndlr). Quant aux journaux, ils seront déposés dans les boîtes aux lettres six jours sur sept.

Le groupe rappelle que les services de proximité comme le portage de repas, de médicaments ou les visites de lien social sont maintenus du lundi au samedi depuis le début de la crise.

Concernant l’ouverture des bureaux, 57 seront accessibles au public cette semaine dans le département. Il s’agit des villes suivantes :

ARPAJON

ATHIS MONS PRINCIPAL

BALLANCOURT

BIEVRES

BOUTIGNY SUR ESSONNE

BRETIGNY SUR ORGE

BREUILLET

BRUNOY

BURES SUR YVETTE

CHAMPCUEIL

CHILLY MAZARIN

CORBEIL ESSONNES PRINCIPAL

CORBEIL LEON CASSE

COURCOURONNES CANAL

CROSNE

DOURDAN

DRAVEIL

EPINAY SOUS SENART

EPINAY SUR ORGE

ETAMPES

ETRECHY

EVRY AGORA

FLEURY MEROGIS

GIF SUR YVETTE

GRIGNY PRINCIPAL

IGNY

JUVISY SUR ORGE

LA FERTE ALAIS

LA VILLE DU BOIS

LES ULIS

LIMOURS

LONGJUMEAU

MARCOUSSIS

MAROLLES EN HUREPOIX

MASSY FERRY

MASSY OPERA

MASSY VILLAINE

MENNECY

MILLY LA FORET

MONTGERON

MONTLHERY

MORANGIS

MORSANG SUR ORGE

ORSAY

PALAISEAU

RIS ORANGIS

SAINT GERMAIN LES ARPAJONS

SAINT GERMAIN LES CORBEIL

SAULX LES CHARTREUX

SAVIGNY SUR ORGE

ST MICHEL SUR ORGE PRINCIPAL

STE GENEVIEVE DES BOIS PRINCIPAL

VERRIERES LE BUISSON

VILLEBON

VIRY CHATILLON HOTEL DE VILLE

WISSOUS

YERRES

Outre les bureaux de poste, cette semaine, un réseau de points de contact complémentaires assure le retrait des lettres recommandées et colis dans 22 Carrés Entreprises, 11 points de services La Poste Relais et 8 La Poste Agence Communale ouverts dans le département.