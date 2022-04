Deux Essonniens derrière le site de la Boutique du Fromage

Deux amis d’enfance ont créé une plate-forme en ligne de vente de fromages fermiers de la région Auvergne Rhône-Alpes.

L’aventure de la Boutique du fromage a démarré avec une question simple de la part de Rodric Bauge : « Pourquoi ne pas lancer un site de vente en ligne de fromages de petits producteurs ? »

Deux meilleurs amis de 21 et 22 ans ont choisi de soutenir les fromagers de la région Auvergne Rhône-Alpes qui ne vendent qu’en direct à la ferme. Une partie de la famille de Rodric Bauge vit sur place. L’été dernier, ils ont parcouru les routes ensemble pour rencontrer des petites fermes qui méritent d’être connues au-delà de leurs montagnes et qui acceptent de rejoindre le projet.

Charles Gewin et Rodric Bauge sont amis depuis l’enfance. L’un a grandi à Saint-Cyr-la-Rivière et le second est né à Abbéville-la-Rivière. Ils ont fréquenté les mêmes établissements scolaires sur Etampes jusqu’à prendre des chemins différents pour les études supérieures. Finalement, ils se retrouvent dans le monde de l’entreprenariat.

Un service simplifié pour les fromagers

La Boutique du fromage est une fromagerie en ligne qui met en vente des produits fermiers sélectionnés par le duo. Les commandes sont livrées partout en France sous 24 à 48 heures dans des cartons isothermes qui restent frais 72 heures. A noter, les colis ont été étudiés pour rentrer dans les boîtes aux lettres.

« On fait en sorte de simplifier au mieux la livraison pour les producteurs, ils ont juste à mettre les fromages dans un paquet qu’on leur a fourni et DHL vient le récupérer pour le livrer, c’est comme si le client était dans la boutique », indique Rodric Bauge. « Il arrive que des clients de passage leur disent : c’est dommage, on ne pourra plus acheter vos fromages une fois rentrés de vacances, mais maintenant, c’est possible ! », ajoute son associé.

Les deux jeunes entrepreneurs qualifient leurs partenaires de « pépites ». « On fait en sorte de trouver des producteurs qui ont (…)

