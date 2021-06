Elections départementales : 14 cantons remportés pour la majorité sortante

C’est officiel, le département de l’Essonne reste à droite. A l’issue du second tour des élections départementales, dimanche 27 juin, la majorité sortante, menée par François Durovray, a remporté 14 cantons sur les 21. « Alors que certains avaient évoqué des fragilités, nous avons maintenu notre position. C’est la victoire de la sincérité, de la cohérence et du travail mené avec des élus qui aiment l’Essonne. J’ai encore beaucoup à donner au territoire et je veux me battre pour le bien-être des Essonniens. Si nous sommes déterminés, nous prenons aussi ce nouveau mandat avec humilité face à une abstention encore trop élevée« , a déclaré le président sortant du Conseil départemental, à l’annonce des résultats.

Parmi les surprises de cette élection, le passage à droite pour les deux gros bastions du département, les cantons de Massy et d’Evry-Courcouronnes. Historiquement à gauche, ces territoires voient deux binômes de droite sortir vainqueurs : Pascal Chatagnon et Cendrine Chaumont (52.27 %) pour Evry-Courcouronnes et Martine Cinosi-Girard avec Nicolas Samsoen (55.48 %) à Massy. « C’est très satisfaisant, nous allons pouvoir créer une dynamique territoriale« , s’est réjouit François Durovray, candidat à sa propre succession lors de la séance d’installation du Conseil départemental ce jeudi 1er juillet.

Pourtant, si la majorité sortante a récupéré les deux plus grosses villes de l’Essonne dans ses rangs, elle perd aussi deux cantons : Les Ulis et Athis-Mons, remportés par la gauche. Du côté des Ulis, le binôme formé par Françoise Marhuenda (conseillère départementale sortante) et Igor Trickovski (maire de Villejust) a été battu par le duo Latifa Naji et Olivier Thomas (maire de Marcoussis). Ces derniers ont recueilli 53.86 % des suffrages. Du côté d’Athis-Mons, c’est la liste menée par Marion Beillard et Jean-Jacques Grousseau (maire d’Athis-Mons depuis 2020) qui a reçu la faveur des électeurs (58.23 %) face au binôme Aline Durand et Pascal Picard (41.77 %).