Essonne : à Sermaise, quand le boulanger passe, tout va !

Depuis quelques semaines, un boulanger itinérant fait étape dans le village et ses hameaux.

Quelques coups de klaxon retentissent, et une vingtaine d’habitants du Mesnil, vraisemblablement aux aguets, sortent de chez eux ce samedi 10 décembre. Franck et Céline Buisson, de la boulangerie Chez Céline et Franck arrivent avec leurs camionnettes. A l’intérieur, on trouve du pain, évidemment, mais également des viennoiseries et des pâtisseries. Des produits essentiels, mais également des produits pour se faire plaisir, et ce, sans avoir à prendre sa voiture.

«C’est vraiment un très bon service. Pour se rendre à la boulangerie la plus proche, à Saint-Chéron, il faudrait faire 8 km aller-retour. Et se stationner ce n’est pas toujours simple », commente l’un des habitants du hameau, sa baguette à la main. Depuis le début du mois d’octobre et le lancement de ce service, les habitants sont conquis. «C’est vraiment pratique. Le pain est très bon, et en plus, il est au même prix qu’en magasin», souligne une Sarmate. En cette période de crise du pouvoir d’achat, un autre souligne l’économie en carburant effectué.