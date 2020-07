Essonne : A Viry, la mairie interdit la vente de gaz hilarant aux mineurs

Face à la consommation de gaz hilarant dans la commune, la municipalité a pris un arrêté visant à en interdire la vente, détention et consommation chez les mineurs. Le non respect de la mesure expose à 68 euros d’amende.

« Une mesure symbolique qui peut au moins éviter que cela se propage. » Le 3 juillet, Jean-Marie Vilain, édile de Viry-Chatillon, a pris un arrêté contre la consommation de ce produit qu’on appelle communément le gaz hilarant, très prisé chez les jeunes. La réglementation permanente interdit la vente, détention et consommation de protoxyde d’azote aux mineurs.

« Le protoxyde d’azote, dénommé également gaz hilarant, habituellement utilisé dans le champ médical pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques et comme gaz de pressurisation d’aérosol en particulier alimentaire, fait l’objet d’usages détournés en raison de ses propriétés psychoactives« , informe la mairie. Depuis 2020, sa consommation aurait particulièrement augmenté. « On a retrouvé pas mal de capsules près du lac ou dans certaines rues près de la nationale 7. Ce sont les agents de nettoyage qui ont constaté qu’il y en avait plus que d’habitude », explique le maire.

Eduquer les familles sur les risques sanitaires