Essonne : apprenez à faire votre savon vous-même avec la Savonnerie du Gâtinais

La Savonnerie du Gâtinais se lance dans l’organisation d’initiations à la saponification à froid auprès du grand public. Le 28 juin sera le dernier atelier avant la pause estivale. Les ateliers reprendront ensuite début septembre.

Le mercredi 15 mars, Géraldine Mollé a accueilli sept personnes à son premier atelier de fabrication de savon. Depuis trois ans et demi, l’artisane confectionne et vend des savons artisanaux, dont les matières premières sont bios ou issus d’agriculture raisonnée. La Savonnerie du Gâtinais travaille avec des producteurs locaux comme la ferme de Moigny-sur-Ecole, la Miellerie du Gâtinais à Boutigny-sur-Essonne ou encore la cressonnière du Moulin du Ruisseau à Courances.

Les sept invitées sont reparties avec un bloc de 700 grammes de savon et trois missions : trancher le bloc le lendemain, laisser sécher les pains coupés un mois et se savonner avec le plaisir de se dire « c’est moi qui l’ai fait ! ».

Des savons à confectionner avec précaution et patience

Les prochains ateliers, ouverts à un public adulte, sont programmés les mercredis 28 juin, 27 septembre et 25 octobre. Ils se déroulent dans la salle de la ferme des Granges aux Moines à La Ferté-Alais, à moins d’un kilomètre du siège du laboratoire de la Savonnerie du Gâtinais. La réservation se fait par le site spécialisé WeCanDoo. Géraldine Mollé demande à chacun d’apporter une brique de jus ou de lait ou bien un paquet de chips pour couler le salon à l’intérieur et pouvoir repartir avec à la maison. Chacun recevra un livret numérique récapitulant les étapes à suivre pour pouvoir renouveler l’expérience chez soi. A noter que les savons sont à usage personnel et ne peuvent être vendus.

L’organisation prévoit le matériel spécifique : tablier, charlotte, lunettes de protection et gants. Le groupe, composé de 2 à 8 personnes, manipulera de la soude caustique, un liquide à manipuler avec prudence et en toute sécurité. Il est conseillé de venir avec une tenue qui ne craint pas et des chaussures fermées.

Atelier-découverte de la saponification à froid

Le groupe apprend lors d’un atelier d’une durée de trois heures à confectionner un savon avec la méthode de saponification à froid. Cela signifie que le savon va avoir besoin d’un temps de séchage pour se former. Cette technique permet de préserver les bienfaits et les propriétés des huiles. Ici, Géraldine Mollé utilise de l’huile d’olive, de colza et de coco avec des huiles essentielles locales de lavande et de menthe.

Les prochaines dates :