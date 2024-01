Essonne : Bouray-sur-Juine, village excédé par les dépôts sauvages, ferme des points d’apport volontaire

Victime de dépôts sauvages d’ordures ménagères et recyclables, le village de Bouray-sur-Juine décide de fermer ses bornes d’apport volontaire.

Il n’y a pas qu’à la frontière entre la Suisse et la France que les dépôts sauvages de particuliers se multiplient. L’année 2024 a démarré avec des montagnes de poubelles autour des points d’apport volontaire de déchets recyclables devant la salle polyvalente de Bouray-sur-Juine : des couches sales, des ordures ménagères, des déchets de travaux, des emballages, du verre… Face à ces actes inciviques, la décision a été prise de fermer définitivement les bornes jaunes.

Des actes tristes à déplorer en 2024

Le mercredi 3 janvier, le maire, un élu de son conseil et les agents techniques se sont affairés à trier et à ramasser les immondices abandonnées après les fêtes de fin d’année. Ils ont retrouvé des noms et des adresses sur des cartons ou encore des documents qui indiquent les identités des potentiels fauteurs de troubles. Tous sont domiciliés dans des communes voisines comme Lardy et Itteville. « C’est un problème d’éducation avec des citoyens qui rejettent les règles de leur commune, ce n’est pas la faute des mairies », appuie Stéphane Galiné, maire de Bouray-sur-Juine et vice-président délégué à la Politique en matière de gestion des déchets à la communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR).

La commune déplore ces actes irrespectueux envers les agents techniques et l’environnement à cette période de l’année où le nombre d’emballages augmente dans chaque foyer célébrant Noël. « Il y a eu beaucoup d’arrêts de véhicules enregistrés par les pièges photographiques fin décembre et début janvier, cela va prendre du temps de trouver les auteurs, constate l’édile. Et tous les lundis matin, c’est la même chose, les agents sont amenés à ramasser des déchets autour des apports, C’est régulièrement que l’on retrouve aussi, sur des routes de grand passage, des sacs de couches usagées qui sont, sans doute, jetés par des personnes ayant des enfants à garder à domicile. »

L’élu a remarqué que les dépôts sont effectués par des habitants qui sont sujets aux poubelles taxées au passage ou bien à des consignes strictes sur la quantité collecté par passage. « Plus ils sortent leur poubelle, plus ils paient et il faut que le couvercle de la poubelle soit bien fermée. Pas de carton à côté alors ils viennent ici et ne se posent pas de question sur l’après. »

A l’avenir, les deux emplacements d’apport volontaire jaunes devant la salle polyvalente de Bouray-sur-Juine seront remplacés par des bornes pour le verre. La municipalité, équipée de pièges photographiques, espère ne plus subir de dépôts sauvages et avoir des retours des personnes dont le nom a été retrouvé.