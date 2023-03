Essonne : Cheptainville à l’antenne du Jeu des 1000€ sur France Inter toute la semaine à 12h45

Le 22 février, le jeu des 1 000 € a fait étape à Cheptainville. L’émission a rencontré un franc succès avec plus de 200 spectateurs.

Vous êtes invités à écouter France Inter du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023, à 12h45, pour écouter les émissions enregistrées dans la salle des fêtes de Cheptainville. La commune a accueilli le Jeu des 1.000 €.

Il s’agit d’une émission radiophonique où deux candidats peuvent gagner jusqu’à 500 euros chacun. L’équipe sillonne les communes de France pour mettre en lumière le territoire. Ce 22 février, elle était à Cheptainville.

Face à l’estrade, Edith Bellec, conseillère municipale en charge de la Culture, ne peut s’empêcher de sourire. « Depuis sept ans, j’attendais une réponse positive à notre candidature », souligne-t-elle. Kim Delmotte, maire de Cheptainville, se dit « très fière de recevoir l’émission, l’événement sera de la folie ! » C’est chose faite.

Dès 16 heures, des fans de l’émission ont commencé à s’installer parmi les chaises disposées pour le public. Devant eux, Nicolas Stoufflet, présentateur du jeu et Yann Pailleret, réalisateur et chargé du fameux compte à rebours du jeu, se préparent à enregistrer cinq jeux.

Les questions imaginées par les auditeurs de l’émission

A 17 heures, heure du début des sélections, la salle était comble. L’équipe municipale a dû sortir les bancs des coulisses pour permettre aux derniers arrivés de s’asseoir. Quelques malchanceux ont suivi l’émission debout, mais la production avait prévu le coup en installant une enceinte dans le fond de la salle. La totalité de l’assemblée a pu suivre l’enchaînement des questions.

Près d’une cinquantaine de personnes sont venus devant la scène pour postuler. Des binômes se sont formés par la suite pour répondre ensemble aux questions de culture générale envoyées par les auditeurs du jeu et tirées au sort quelques minutes auparavant.

Un moment joyeux pour les participants et le public

Dans la foule de spectateurs, Alexander Grimaud, sous-préfet de Palaiseau, est ravi d’assister à l’enregistrement : « J’écoute depuis longtemps cette émission, je suis fan, sourit-il. C’est la première fois que l’émission passe dans le département où je suis préfet en six mandats. »

Parmi les candidats du jour, Geneviève Desplace, Cheptainvilloise impliquée dans la vie associative et Nicolas Papait, ancien habitant de la commune ont remporté le Super banco, les fameux 1.000 €. « J’en étais d’ailleurs la première étonnée !, confie la participante. L’ambiance était surtout très chaleureuse et c’est bien le principal, Edith peut être fière d’avoir réussi une fois de plus à animer le village ! »

• L’émission sera disponible en replay.