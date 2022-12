Portrait en Essonne : Geneviève Desplace, les arts et le cœur sur la main

Geneviève Desplace est une figure emblématique de Cheptainville. Elle fait partie de ceux qui ont créé des activités culturelles et sportives pour les habitants du village et des environs.

Geneviève Desplace n’a jamais compté le temps qu’elle consacre à ses activités bénévoles. Les Cheptainvillois connaissent tous L’art et Créations. Cette association au logo arc-en-ciel a été créée par Geneviève Desplace en 1998.

Cette année, c’est plus de dix sections artistiques qui sont proposées avec plus de 150 adhérents inscrits à des cours de dessin, peinture, poterie, encadrement, tapisserie d’ameublement, art culinaire, couture/broderie, mosaïque , chorale et de danse. En 2017, c’est avec sérénité et confiance qu’elle a laissé à Marise Duchâtel le soin de poursuivre son oeuvre. A ce jour, elle en est la vice-présidente et la responsable de l’activité chorale.

Il y a 50 ans, en 1972, cette ancienne étudiante en sport a créé l’association de l’Avenir sportif cheptainvillois (ASC) avec au départ, un cours de gym agrès pour les filles de 6 à 18 ans. « On est partis de rien, on s’entraînait dans une grange non chauffée. On avait réussi à aller jusqu’au championnat de France en équipe en 1980, explique-t-elle. Nous avions invité le sous-préfet de l’époque à une fête sportive. Il n’en revenait pas que nous soyons sans gymnase. Il s’est mobilisé pour nous trouver des subventions. C’étaient les sportifs qui s’étaient occupés des peintures. » A présent, le club initie différentes disciplines comme, par exemple, le fitness, le yoga, la pétanque et le tennis etc …

De la poterie au salon d’art

Geneviève Desplace aime le sport, mais elle a aussi toujours été attirée par le monde de l’art. Toute petite, elle rêvait de faire de la poterie. « J’allais regarder le potier du village de Jouy-le-Potier (ndlr : Loiret) pendant des heures et j’y retournais tous les jours», se remémore-t-elle. Elle en aura fait dix ans avant de devoir arrêter en raison de soucis de santé. Quand Geneviève reçoit chez elle, elle sert le thé dans des tasses qu’elle a façonnées.



Les séances avec les mains dans l’argile sont terminées, mais elle continue de pratiquer le dessin. Au début, la Les séances avec les mains dans l’argile sont terminées, mais elle continue de pratiquer le dessin. Au début, la Cheptainvilloise pensait que ce n’était pas fait pour elle. Et pourtant, après la rencontre avec une peintre qui l’a persuadée que tout était possible, elle s’est orientée vers le pastel. « On s’était lancé un défi, elle devait m’apprendre à dessiner et je devais lui apprendre à chanter. Nous avons tenu parole ! », confie-t-elle.



Dans son salon, ses toiles sont présentes sur tous les murs. Ses proches peuvent admirer des paysages marins ou encore des animaux sauvages. Elle expose ses créations aussi dans des salons d'art estoniens. En 2021, elle a exposé au Salon d'art de Marolles-en-Hurepoix. L'année suivante, elle était au salon Couleurs & Passion de Cheptainville. Geneviève Desplace a créé cet événement local sous la bannière de L'Art et Créations en 2000, à l'époque où son mari Serge Desplace était maire. Elle s'est occupée de l'organisation jusqu'en 2022.

Enseigner et partager ses passions

« C’est mon dernier salon cette année. A mon âge, il est grand temps de prendre ma retraite », a déclaré la bénévole de 74 ans le jour du vernissage début novembre. L’événement sera repris par Edith Bellec, conseillère municipale en charge de la Culture. « Geneviève a œuvré pendant vingt ans pour l’initiation du développement artistique auprès de tous, et notamment auprès des enfants, souligne l’élue. Elle a toujours été animée par la valorisation des talents et de la transmission des techniques artistiques. Nous sommes fiers et reconnaissants de tout ce qu’elle a fait pour notre village. »