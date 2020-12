Essonne : des collégiens de La Norville au plus près de l’espace

Les élèves inscrits en classe “Espace” au collège de La Norville vont participer à un programme vaste et enrichissant en partenariat avec l’université Paris-Saclay et le club de radio F5KEE de Viry-Chatillon.

L’année 2020-2021 promet d’être exceptionnelle pour les classes “Espace” du collège Albert-Camus. Au cours du deuxième trimestre de 2021, 60 élèves de 5e et 3e vont assister à un échange de dix minutes en direct avec Thomas Pesquet depuis l’espace. « L’astronaute va effectuer sa deuxième mission de six mois à bord de la station spatiale internationale (ndlr : ISS), précise Laure Harel, professeur de mathématiques en charge des classes Espace. Son départ est programmé pour avril prochain. »

Le projet intitulé ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) peut voir le jour grâce à l’implication du club de radio F5KEE de Viry-Chatillon et l’université Paris-Saclay. L’événement aura lieu dans l’amphithéâtre de Centrale Supélec, campus situé à Gif-sur-Yvette. « Une dizaine de collégiens et trois à quatre étudiants échangeront en direct, indique Hervé Dole, vice-président de Paris-Saclay. Les questions auront été envoyées à l’avance pour permettre à l’astronaute de répondre rapidement. » Il y aura une retransmission en direct dans d’autres amphithéâtres pour les étudiants ainsi que sur la chaîne Youtube de Paris-Saclay.