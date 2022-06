Essonne : Des habitants de Cheptainville complices du festival De jour // de nuit

La commune de Cheptainville a accueilli un spectacle de rue du festival De jour // de nuit le 28 mai. Des habitants se sont greffés à la magie de la compagnie d’accordéonistes.

La compagnie des Rustines de l’Ange venue de la Drôme a pu compter sur la mobilisation de 19 Cheptainvillois pour mener à bien sa représentation du chœur d’accordéonistes « CoraSon » le samedi 28 mai à 18h30.

Dans le cadre du festival De jour // de nuit, les artistes ont été rappelés par la résidence de création artistique La Lisière. « L’équipe organisatrice nous a fait confiance les yeux fermés, c’est un plaisir de participer au festival ! », confie Séverine Bruniau, accordéoniste.

Quelques heures avant la représentation, les 19 figurants de Cheptainville ont rejoint les artistes à la salle polyvalente pour répéter et prendre part à l’envers du décor. Chacun d’entre eux a reçu une lame d’accordéon dans laquelle souffler lors du dernier tableau de la pièce CoraSon. Les accordéonistes se sont montrés bienveillants et à l’écoute. « Vous allez émettre des notes en fonction de votre sensibilité, il faut savoir que la fragilité est une qualité et tout le monde fait bien », sourit Séverine Bruniau.

Ce spectacle est né d’une écriture collective entre les neuf accordéonistes et la metteuse en scène Anne-Laure Gros. Ensemble, ils présentent différentes manières de jouer de cet instrument de musique à vent. L’ambiance était loin de l’esprit guinguette. Le public s’est retrouvé immergé dans une bulle sonore et sensorielle.

Un spectacle sensoriel réussi

Lors de la représentation du spectacle de rue, des bras se sont levés un à un dans le public. Il s’agit des complices cheptainvillois qui ont souhaité prêté main forte aux artistes.

Pour les remercier, ils (…)

