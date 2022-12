Essonne : écouter des histoires à l’école avec la voix de ses proches

Les familles des élèves de CP à l’école du Pont-de-Bois ont enregistré leurs voix pour accompagner les écoliers dans l’apprentissage de la lecture.

Suivre la lecture d’un livre en classe avec la voix de Papa, Maman ou encore Mamie, c’est possible ! Du 7 octobre au 20 novembre 2022, la société derrière la conteuse audio « Bookinou » a fait appel à des bibliothèques et écoles partenaires pour lancer le défi à l’entourage des enfants âgés de 2 à 7 ans d’enregistrer leur voix.

Douze établissements scolaires en Essonne ont participé à l’opération « Passeurs de voix »,

dont la classe de Marie-Ange Lacroix à l’école du Pont-de-Bois à Saint-Chéron.

Les 26 élèves de CP ont passé le mot aux parents pour les inviter à s’impliquer encore plus dans la vie à l’école. L’objectif : récolter via l’application mobile de Bookinou des histoires enregistrées à partir de livres disponibles à l’école, adorés par l’enfant ou dans le thème de la nature. L’enseignante a dorénavant une vingtaine de contes disponibles pour les enfants lors des temps calmes.

La conteuse audio Bookinou, soutenue par l’Education nationale, permet d’enregistrer tous les livres avec des gommettes de reconnaissance. Un catalogue d’histoires existe déjà avec plus de 300 références.

Une implication possible de toutes les générations

Dans la famille d’Ewen, 6 ans, ses deux parents et son grand frère Soan, 9 ans, ont répondu présent. « On trouvait ça super sympa de pouvoir partager des histoires

qui lui tient à cœur », souligne le père d’Ewen. A trois, ils ont enregistré quatre histoires :

« Devine combien je t’aime » de Sam McBratney, « Loup gris et la mouche de Gilles Bizouerne, « Mon premier bain de forêt » d’Isabelle Collioud-Marichallot et « Plouf » de Philippe Corentin. Que des livres appréciés par les enfants.

La conteuse, une bonne idée cadeau

La maman d’Axelle, 6 ans et demi, a enregistré sa voix pour deux contes : « Chien bleu » de Nadja et « Au lit, petite licorne » de Rhiannon Fielding. « Elle a trouvé ça génial et elle a hâte de les faire écouter aux copains et aux copines, confie la mère d’Axelle, 6 ans et demi. Si les enfants partent en vacances sans les parents, Bookinou peut leur permettre d’entendre la voix de papa et maman pour l’histoire du soir. »

