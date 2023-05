Essonne : la Fête des Cocus anime la ville d’Etréchy ce week-end avec fête foraine et défilé

Du 26 au 28 mai, les Cocus et les Coquettes d’Etréchy promettent trois jours de fête grandioses.

La Confrérie des Cocus embarque le public dans des décors paradisiaques inspirés des plages de sable fin et des forêts tropicales. Pour cette nouvelle édition, la Fête des Cocus a pour thème l’Outremer. Tout au long du week-end, le champ de Foire est investi par la fête foraine et l’auditorium du centre culturel accueille l’exposition photos « Océan indien et Caraïbes » de 10h à 18h.

Le vendredi 26 mai, le kiosque des Cocus a rassemblé sur la place Charles-de-Gaulle une piste de danse avec DJ et un marché de commerçants locaux qui mettront en vente des produits exotiques. Étaient présents le restaurant Le Strep, les épiceries Comptoir & Co et Aromatik, la Boucherie du Centre et l’association Merveilles de Guyane. A 21h30, le maire d’Etréchy, Julien Garcia, a remis les clés de la ville à la Confrérie des Cocus avant un premier défilé nocturne jusqu’au Champ de foire aux côtés des sorcières d’Ostrach et de l’Harmonie d’Etréchy.

Le lendemain, le samedi 27 mai, les Cocus organisent un dîner-spectacle créole à l’espace culturel Jean-Monnet, à déguster uniquement sur réservations au 06.80.24.47.39. Comme chaque année, le dimanche est consacré au grand défilé, à la crémation du Grand Cocu et au vide-greniers du Comité des fêtes au parc de la Villa-Montplaisir. De 10h30 à 12h30, Le Strep et la Confrérie Saint-Vincent proposeront sur le marché du punch et des confitures artisanales.

Pour le grand défilé, les enfants et les adultes sont invités à se parer de mille couleurs pour suivre les chars et les danseurs. Le départ est à 15h30 au niveau de la gare strépiniacoise. La déambulation sera animée par la Confrérie des Cocus accompagnés par les groupes de carnaval antillais Bagay Ka Brennen et Kreyol’ys, le Conseil municipal des Enfants, cirque amateur Cadet’s Circus, Les Amis du jumelage, le Comité des Fêtes, l’Harmonie d’Etréchy, MG Lythothérapie, Cares et les Sorcières d’Ostrach. Les chars se dirigeront vers le Champ de foire pour dire au revoir au Grand Cocu. Selon Météo France, le temps sera ensoleillé avec des températures supérieures à 21 degrès. Pas d’excuse donc, la Fête des Cocus attend un public nombreux !