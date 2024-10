Essonne : Halloween se fête en avance à Cerny avec la Communauté des dés le 20 octobre

Rendez-vous le dimanche 20 octobre au gymnase Jean-Ségalard à Cerny pour fêter Halloween avec quelques jours d’avance : jeux de kermesse, pièce de la peur, escape-game… Toute la famille est servie.

Halloween à Cerny est l’événement à ne pas manquer pour passer un après-midi inoubliable en famille le premier week-end des vacances de la Toussaint.

Le dimanche 20 octobre, l’association de La Communauté des dés transforme, comme chaque année, le gymnase Jean-Ségalard en salle de jeux pour toute la famille, aussi effrayante que ludique. De 13h à 18h, les bénévoles qui accompagnent l’organisation sont prêts à faire frissonner les enfants et les adultes, invités à venir déguisés.

Des activités effrayantes pour toute la famille à petit prix

L’espace est divisé en plusieurs parties, certaines gratuites et d’autres à petits prix. Les activités sont accessibles grâce à des jetons « jack » à échanger contre des espèces à l’entrée de l’événement.

La kermesse diabolique, composée de plusieurs jeux inspirés de l’univers d’Halloween, est accessible en illimité au prix de 4 euros pour un enfant, 6 euros pour deux enfants et 8 euros pour trois enfants. Les fonds récoltés permettent à l’association de faire un don à une association en lien avec la recherche neurologique et d’investir dans des activités et des décors de plus en plus diaboliques pour les années suivantes.

Il y a aussi la traditionnelle pièce de la peur pour les adultes et les enfants dès l’âge de 10 ans. La visite se fait dans le noir, avec une mission à accomplir tout en échappant aux farceurs dissimulés dans la salle décorée de façon macabre. L’aventure est déconseillée aux personnes effrayés par les insectes et les araignées. Un pass à 10 euros par enfant permet l’accès à la kermesse, à la pièce de la peur, avec en réconfort une part de gâteau, une boisson et un jeu d’enquête avec une surprise à gagner.

Il y a aussi cette année un espace-game (jeu d’évasion en anglais) pour tous les membres de la famille. Leur mission est de résoudre des énigmes en moins de dix minutes dans une ambiance effrayante. L’accès coûte 2 euros.

Des activités gratuites

Cet après-midi festive est à garder dans les mémoires et pour cela, la Communauté des dés a prévu un espace photo épouvantable, mais dans le thème ! Il sera possible de se restaurer sur place auprès du stand gourmand qui mettra en vente des parts de gâteau, des crêpes ainsi que des boissons fraîches et chaudes.

L’occasion d’ajouter quelques jeux de société à la maison

Bien sûr, la Communauté des dés ne peut organiser d’activités sans mettre en avant les jeux de société. En partenariat avec la boutique de jeux Le Royaume des Lutins de Ballancourt-sur-Essonne, un espace jeux de société sera dédié aux familles. Mais attention, l’organisation prévient les visiteurs, seuls des farfadets malicieux accompagneront les joueurs à table pour des parties endiablées !

A noter que l’entrée à cet événement est gratuite pour ceux qui souhaitent simplement profiter de l’ambiance festive.