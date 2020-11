Essonne : invitez les lentilles glacées de Brigitte Le Pelletier à table...

Des lentilles vertes et du sucre de betterave d’un producteur de Vert-le-Grand mêlés au savoir-faire d’une maître artisan confiturier d’Evry et le tour est joué !

Les lentilles glacées de l’Essonne ont vu le jour au milieu des confitures de Brigitte Le Pelletier. Cette femme pétillante a l’art de surprendre les papilles avec des créations sucrées inédites. « Comme pour la confiture de cornichons, l’idée m’est venue sur un coup de tête et j’en ai tout de suite parlé avec Olivier Schintgen », souligne-t-elle.

En novembre, cette maître artisan confiturier a mis au point une recette de confit de lentilles vertes. La fondatrice de la Corbeille à confitures a fait appel au producteur de Vert-le-Grand.

Un produit 100% made in Essonne

Ensemble, ils participent à des marchés dédiés au terroir de l’Essonne depuis déjà de nombreuses années. Ils sont tous deux labellisés par Ile-de-France Terre de Saveurs.

Pour Olivier Schintgen, c’était une évidence de se lancer dans ce projet. « Je travaille déjà avec d’autres producteurs pour faire des pâtes ou encore des gâteaux, cela m’a semblé enrichissant et valorisant de me lancer avec Brigitte », explique-t-il. En plus d’utiliser les lentilles d’Olivier Schintgen, Brigitte Le Pelletier incorpore dans la recette du sucre des betteraves de Vert-le-Grand. Ce nouveau mets trouvera sa place aux repas de fin d’année. « Je l’imagine très bien avec du foie gras et de la gelée de foin », indique Brigitte Le Pelletier.