Essonne : Julien Ando, un virtuose du violon à Mennecy

L’artiste de 32 ans devait partir au Japon lorsque la pandémie de covid est arrivée. Depuis, il vit chez sa grand-mère à Mennecy et a réalisé sa première composition originale.

Le violoniste fait tourner les têtes avec ses reprises et sa composition made in Mennecy. Julien Ando devait devenir trader à Londres. Il est diplômé de l’Ecole Centrale de Lille et de l’école des Hautes études commerciales (HEC) de Paris. « J’avais toujours la musique dans un coin de ma tête, confie-t-il. J’ai découvert le violon à l’âge de 9 ans et cet instrument m’a tout de suite fasciné. »

Depuis quatre ans, Julien Ando se consacre à la musique sur sa chaîne YouTube au nom éponyme. Plus de 50.000 internautes le suivent pour ses reprises. Avec son violon, il réinterprète des mélodies des studios Ghibli et des musiques actuelles : Coldplay, Taylor Swift, Ed Sheeran… Sa reprise du Voyage de Chihiro a été vue plus d’un million de fois. « Cela me surprend et me touche énormément de savoir qu’autant de monde me suive », sourit l’artiste.