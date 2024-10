Essonne : la billetterie pour le Cheptain’Trail ouvre cette semaine

Le Cheptain’Trail revient le dimanche 16 mars dans la commune de Cheptainville pour une nouvelle édition avec quatre parcours, allant d’un kilomètre pour les enfants à 32 kilomètres pour les plus sportifs. Les amateurs de course nature pourront s’inscrire dès le mercredi 16 octobre.

L’an dernier, toutes les places ont été réservées plus de deux mois avant l’événement. Avec plus de 1000 participants attendus, il est recommandé de s’inscrire au plus vite pour cette édition 2025 qui promet d’être sensationnel !

Le Cheptain’Trail revient le dimanche 16 mars 2025. Comme chaque année, quatre courses sont au programme, adaptées à différents niveaux et envies. Pour s’inscrire, rendez-vous sur www.cheptaintrail.fr à partir du mercredi 16 octobre à 8h30.

Un duo emblématique et un solo exigeant

L’épreuve phare de cet événement reste le 32K DUO, dont le départ est fixé à 8h30. 150 équipes s’élanceront pour 32 km de trail, avec 900 mètres de dénivelé positif. Les coureurs traversent des forêts, des champs et des sablières, entre Cheptainville et Avrainville, en passant par Lardy, Chamarande et Torfou. Les sportifs voulant se challenger seul sont 16KSOLO, une course chronométrée avec près de 400 mètres de dénivelé, dont le départ est programmé à 9h30.

Des défis sportifs pour les enfants

Pour ceux qui souhaitent courir sans pression, il existe la course 8K NO CHRONO, ouverte aux adultes et aux adolescents à partir de 10 ans. Les participants évoluent entre Cheptainville et la sablière de Lardy. Les enfants de 3 à 12 ans ont aussi le droit de participer au Cheptain’Trail et d’avoir leur moment de gloire l’après-midi. L’organisation prévoit le Cheptain’Kids, un trajet d’un kilomètre à travers les rues du village.

Le Cheptain’Trail, c’est bien plus qu’une simple compétition : c’est une véritable fête sportive ! Sur place, l’ambiance sera assurée par un speaker, un photographe, de la musique et de nombreux stands partenaires. Tous les participants adultes recevront un cadeau au départ et à l’arrivée, dont une bière de « finisher ». A noter que des ravitaillements sont disposés tout au long des parcours ainsi qu’un buffet d’arrivée pour offrir le réconfort après l’effort.