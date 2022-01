Essonne : La fabuleuse histoire de Gilles Cuche et sa compagnie de théâtre

L’Atelier de l’Orage va à la rencontre du public de l’Essonne pour lui faire découvrir et aimer le théâtre. A sa tête, Gilles Cuche, un artiste à l’écoute de tous les publics.

Gilles Cuche a co-fondé l’Atelier de l’Orage à l’âge de 18 ans. On lui avait dit qu’à la fin de ses études, il devait créer sa troupe et s’implanter dans un territoire. Attentif aux conseils de ceux qui l’ont formé comme le directeur de théâtre et politique Robert Abirached, ce sera chose faite en 1987.

Durant ses études supérieures, il passe son temps libre dans les musées et à lire des livres de metteurs en scène. Il se nourrit du théâtre populaire d’Eugenio Barba, fondateur de l’Odin Teatret au Danemark. Gilles Cuche y fait son stage de maîtrise.

Trente ans plus tard, il est toujours à la tête de la compagnie et il a mis en scène une vingtaine de spectacles mêlant théâtre, conte et musique. Il travaille avec des comédiens et des musiciens pour donner vie à des contes des quatre coins du monde : “Pierre et le loup”, “Tristan et Yseult”, “Namasté”…

Toujours en lien avec le public