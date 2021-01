Essonne : la Police municipale de Mennecy va s’installer dans de nouveaux locaux

Les policiers municipaux vont déménager mi-juillet dans de nouveaux locaux.

Le top départ pour les travaux de rénovation de la grange du centre administratif Jacques-Broz est lancé. L’adresse de la police municipale (PM) va changer d’ici cet été.

En 2008, ils n’étaient que 6 employés. En 2021, l’effectif a plus que doublé et compte 14 personnes*. « C’est une bonne nouvelle pour notre équipe et le public qui viendra dans nos locaux, sourit François Augade, chef de la PM de Mennecy. Ce sera mieux agencé et adapté aux normes en vigueur. Ce déménagement est l’occasion de déployer la vidéo-surveillance et d’avoir un vrai CSU (ndlr : centre de supervision urbaine). »

Les travaux au 31 rue de Milly représentent un coût de (…)