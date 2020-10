Essonne : le cinéma Le Parterre de Dourdan a présenté Jacquot de Nantes et Haingosoa

Le cinéma Le Parterre a accueilli le réalisateur Edouard Joubeaud pour présenter son 1er film.

Une soirée ciné-rencontre qui aurait dû faire salle comble ce jeudi 1er octobre. Le cinéma du Parterre a proposé une soirée composée de deux films avec la présence du cinéaste Edouard Joubeaud.

« Nous avions organisé une visio-conférence avec le réalisateur lors de la sortie du film « Haingosoa » en mars, explique Kaïna Nafa, médiatrice du cinéma Le Parterre. C’était important d’organiser une rencontre au Parterre une fois rouvert. »

Il lui aura fallu deux ans pour « Haingosoa ». « J’ai sympatisé avec le musicien-danseur Remanindry en France et il m’a présenté sa famille à Madagascar. » Ce pays est un coup de cœur pour le réalisateur : il a appris le Malgache et s’investit avec les Nations Unies.

Edouard Joubeaud rencontre la fille de Remanindry, Haingosoa, et voit en elle une actrice. Il réalise ici un film semi-documentaire sur la vie de cette jeune mère originaire du Sud de l’île. Les acteurs, dont certains jouent leur propre rôle, s’avèrent attachants. La complicité mère-fille a conquis le public. Le film a obtenu le prix du Meilleur film au 15ème Harlem International Film festival à New-York cette année.

Premiers pas auprès d’Agnès Varda

La dizaine de spectateurs ont vu également le film « Jacquot de Nantes » réalisée par Agnès Varda. Elle s’était appuyée sur les souvenirs de son mari Jacques Demy (Les parapluies de Cherbourg) avant son décès en 1990. On y voit Edouard Joubeaud. A 13 ans, il a découvert le cinéma aux côtés de la réalisatrice et interprète Jacques Demy enfant. « La liberté d’Agnès Varda m’a inspiré et j’ai gardé un de ses conseils : on n’est jamais mieux produit que par soi-même. »

• Dispo. en VOD : haingosoa-film.com

Retrouvez le programme du cinéma Le Parterre sur leur page Facebooket sur leur site internet.