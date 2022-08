Essonne : Le lait des Chevrettes de l’Enclos à Villeneuve-sur-Auvers en savon...

Après les fromages, les faisselles et les crêpes, la chèvrerie villeneuvoise se lance dans les cosmétiques.

Il y a du nouveau à l’Enclos des chevrettes de Villeneuve-sur-Auvers ! Tifaine s’est lancée dans la création de savons à partir du lait de ses protégées. Depuis avril, le savon solide est en vente et rencontre un franc succès. « Les clients l’adorent et moi aussi, ma peau sensible l’apprécie », explique-t-elle.

Le savon au lait de chèvre est recommandé pour les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs et des particularités, car il soulage les irritations et les inflammations. Il est reconnu comme très hydratant et pour nettoyer la peau en douceur. Celui de l’Enclos des chevrettes est 100 % naturel. Il n’y a que de l’huile et le lait de chèvre, pas d’huile essentielle afin de convenir aux enfants et aux femmes enceintes.