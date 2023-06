Essonne : le Marché de l’Herboriste donne rendez-vous à son public les 3 et 4 juin

Le Marché de l’Herboriste revient pour une 26e édition dans le parc du Moustier à Milly-la-Forêt.

Les beaux jours sont arrivés, le Marché de l’Herboriste les suit de près. Les 3 et 4 juin, de 9h30 à 19h30, les amoureux des plantes médicinales, aromatiques et à parfum sont attendus nombreux dans le parc du Moustier. Cette année, l’organisation fête les 100 ans de la première Foire des plantes médicinales et les 60 ans du décès de l’artiste Jean Cocteau.

L’événement va rassembler des exposants de plantes aromatiques, médicinales, à parfum, dans les textiles ainsi que des producteurs, pépiniéristes, horticulteurs et rosiéristes, ces derniers proposeront à la vente le fameux rosier Jean-Cocteau, sans oublier les stands d’épices, d’huiles essentielles et de livres.

Un arbre planté pour fêter les 100 ans de la première foire des plantes médicinales à Milly-la-Forêt

Pour appuyer le centenaire, la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho et le maire de Milly-la-Forêt, Patrice Sainsard, vont planter l’arbre du centenaire le samedi 3 juin à 15h30 dans le parc où sont situés l’office de tourisme, l’espace culturel du Moustier et la médiathèque communale.

Un temps pour honorer ceux qui œuvrent pour la valorisation des plantes

Rendez-vous le 3 juin à midi pour assister à l’inauguration de l’événement. Le lendemain, le dimanche 4 juin, à 15h30, la confrérie Herba Nobilis sera présente pour une cérémonie d’intronisation de personnes de la région engagées pour la connaissance des plantes, leur production, leur transformation et leurs usages. L’association, dont les membres sont habillés d’une toge verte et orange, encourage la production nationale des plantes médicinales et aromatiques. En 2017, la confrérie s’était rendue à Milly-la-Forêt pour introniser la directrice du Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales et aromatiques (CNPMAI) à l’occasion du 30e anniversaire de ce sanctuaire dédié à la flore.

Des ateliers gratuits pour petits et grands tout au long du week-end

Des animations sont proposées tout au long du week-end gratuitement : quizz et formation au rempotage avec l’enseigne partenaire Botanic, initiation au tressage des paniers par Claudine Balland de l’atelier de vannerie Au fil des brins et fabrication de papier avec des pétales de fleurs et impression en sérigraphie avec l’Atelier-Musée de l’imprimerie, implanté à 20 kilomètres de Milly-la-Forêt, plus précisément à Malesherbes.

Le Marché s’invite hors-les-murs à la chapelle Saint-Blaise-des-Simples (10h-12h30 et 14h-18h) et au CNPMAI (10h-18h). La médiathèque accueille l’exposition « Les plantes et leurs usages » du Conseil départemental de l’Essonne et l’espace culturel et la crypte du Moustier présentent Herba Poetica, une exposition mêlant aquarelle, peinture, dessin et senteurs.

• Renseignements : Office de tourisme de Milly-la-Forêt : 01.64.98.83.17.