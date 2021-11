Essonne : « Le monde du cirque » selon Thierry Penneteau au Grimoire de Dourdan

Jusqu’au 30 novembre, les visiteurs de la médiathèque dourdannaise sont invités à découvrir les images du cirque des années 1980-1990 capturées par l’œil d’un photographe humaniste.

Thierry Penneteau fait partie des professionnels de l’image qui savent observer le monde sans se montrer, ni perturber ses modèles. On y voit des clowns, des acrobates, des animaux sous les chapiteaux de grands noms du cirque comme les Bouglione, les Phenix ou encore les Pinder. « Germaine Bouglione était LA dame du cirque, tout le monde l’écoutait et se taisait quand elle prenait la parole, j’étais l’un des rares à être invité à boire un café dans sa caravane », se souvient l’artiste exposant.

Les clichés réalisés par le Dourdannais sont accrochés sur les murs de chacune des salles de la médiathèque Le Grimoire. Certaines sont suspendues dans les allées au-dessus des têtes des amateurs de lecture qui découvrent une image de chaque côté. Une grande partie de son travail a été produite en argentique et quelques exceptions sont réalisées avec un appareil numérique. Toutes sont en noir et blanc.

L’artiste a côtoyé les photographes engagés dans le documentaire social, le français à l’origine de l’image du Baiser de l’Hôtel de ville de Paris Robert Doisneau et l’hongrois humaniste Paul Almásy. « Un jour, Paul m’a dit : il faut utiliser la couleur que lorsqu’elle est nécessaire, que lorsqu’elle apporte un élément important dans l’image. Mais si l’on veut se consacrer au message essentiel, il est préférable d’utiliser le noir et blanc, car la couleur distrait l’œil humain. » Dans les quarante clichés exposés, le spectateur découvre des artistes en répétition, dans les coulisses et en représentation.

Lecture publique samedi prochain

« J’aime travailler avec d’autres artistes : des conteurs, des peintres, des sculpteurs. A Dourdan, mon ami comédien et metteur en scène Patrick Mecucci proposera des lectures le samedi 27 novembre », explique Thierry Penneteau. A partir de 15 heures, le public pourra assister à des lectures autour de la poésie du cirque et partager ses souvenirs d’enfance. L’événement aura lieu en déambulation dans les allées du Grimoire. Les plus longs textes seront lus à 16h30. Le photographe sera également présent pour vous dévoiler les coulisses de ces images.

Rendez-vous le samedi 27 novembre entre 15h et 17h30 pour la lecture en public et le moment d’échange avec Patrick Mecucci et Thierry Penneteau.

Horaires du Grimoire : mardi 14h-17h30, mercredi 10h-17h30, vendredi 14h-19h et samedi 10h-17h30. Adresse : Place du Chariot à Dourdan.