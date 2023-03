Essonne : les jardins familiaux à Mennecy, des rêves exaucés

La municipalité de Mennecy a inauguré ses premiers jardins familiaux.

« Ce potager me fait rêver, j’adorerai en avoir un ! », écrit Chloé dans sa lettre de motivation pour obtenir une parcelle dans les jardins familiaux de Mennecy. C’est chose fait depuis le 18 février 2023.

De nombreux candidats qui ont eu une réponse positive ont souligné leur envie de jardiner avec les enfants. Avoir accès à ce jardin leur permet de faire découvrir la nature, dans un jardin, avec des fruits et légumes plantés en famille. D’autres ont souligné les bienfaits du jardinage.

Avant l’espace situé sur l’avenue du Boisson-Houdart était un ensemble de jardins partagés. Sans espace clos et sécurisé, les jardiniers se retrouvaient parfois démunis face à la disparition de leurs légumes avant même qu’ils soient mûrs.

Depuis le 18 février, le lieu a été entièrement réaménagé, clôturé et fermé à clé. Les jardins familiaux sont gérés par le service Environnement de la mairie de Mennecy. L’espace a été divisé en 29 parcelles d’une taille variable entre 35 et 40 m² par jardinier avec un cabanon où ranger les outils et un récupérateur d’eau. Un espace avec des bancs a été aménagé pour encourager les rencontres entre mains vertes. Un composteur collectif sera bientôt installé.

Une remise des clés dans la joie

Le jour de l’inauguration, la municipalité a remis 24 des 29 clés disponibles aux Menneçois qui ont candidaté. Tous ont rempli les conditions et envoyé une lettre de motivation qui a convaincu le service municipal. Il faut habiter Mennecy, vivre en appartement ou dans un pavillon sans possibilité d’aménager un potager, accepter d’adhérer, pour un prix raisonnable, à l’association Jardinot qui propose des animations de jardinier éco-responsable et refuser les pesticides. La ville a reçu le label de « Terre saine, communes sans pesticides ».

Les jardins familiaux représentent un montant total de 254 667 euros, dont 55 800 euros subventionnés par le plan France Relance et 130 400 euros par la Région Ile-de-France avec l’édition du budget participatif écologique de 2021.

• Pour candidater :

[email protected]