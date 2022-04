Essonne : les Menneçois ont leur groupe de jeux de société

Un groupe Facebook a été créé pour rassembler les Menneçois amateurs de jeux de société.

Selon le créateur du groupe « Mennecy Meeples », « tout le monde peut trouver un jeu de société qui lui correspond ». En vue à Mennecy ? Des parties de jeux à découvrir en groupe dans une ambiance sympa avec des personnes enthousiastes à l’idée de faire un après-midi ou une soirée ludique.

Seriez-vous prêts à accueillir des Menneçois chez vous le temps d’une ou plusieurs parties de jeux ? C’est le défi lancé par Adrien Desmoules, un père de famille menneçois.

Après avoir laissé de côté ses jeux de société, le joueur a souhaité s’y remettre : « Je me suis rendu compte qu’il était compliqué de réunir tous les copains : on a tous nos emplois du temps et nous sommes dispersés dans l’Ile-de-France, alors j’ai posé une question innocente sur un groupe Facebook de Mennecy « Y a-t-il des associations (ou simplement des groupes de personnes) de jeux de société à Mennecy ? » et beaucoup de personnes ont répondu qu’elles seraient intéressées. »

Aujourd’hui, le groupe Facebook « Mennecy Meeples » compte plus de 110 membres. Le 2 avril, le créateur du groupe a reçu quatre Menneçois pour une partie de Terraforming Mars. « Deux d’entre nous le connaissaient, on a pris le temps de l’expliquer aux autres et on n’a pas vu le temps passer », confie-t-il.

Le groupe est ouvert à

