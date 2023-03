Essonne : les séries décryptées par le journaliste Pierre Langlais à Cheptainville

Le chroniqueur de Télérama Pierre Langlais sera à la médiathèque de Cheptainville le samedi 25 mars 2023 à 10h30. La conférence gratuite est accessible sur réservation.

Les séries, ce sera le thème de la conférence du spécialiste Pierre Langlais à la médiathèque de Cheptainville. Le samedi 25 mars à 10h30, les adolescents et les adultes sont invités à découvrir plus en détails cet univers télévisé avec le journaliste de Télérama, spécialiste des séries depuis 17 ans.

« Mon envie à travers cette conférence, c’est partager ma passion et rendre les séries accessibles au public, confie le chroniqueur. Le but est que chaque participant ait une pensée pour ceux qui ont créé la série en étant devant leur écran. » Pierre Langlais va s’appuyer sur son livre « Créer une série – Témoignages croisés et confidences des auteurs de The Shield, Dix pour cent, Happy Valley, Borgen… », édité chez Armand Colin. Ce rendez-vous en médiathèque sera une mise en bouche de l’ouvrage.

Un temps d’échange pour ceux qui veulent découvrir les coulisses des séries